Teşkilat'ın Pınar'ı Ezgi Şenler göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı!

Başrollerini Alperen Duymaz, Hilmicem İntepe ve Şevval Sam gibi isimlerin paylaştığı Bodrum Masalı dizisiyle oyunculuk kariyerine başlayan Ezgi Şenler, şimdilerde TRT 1'in iddialı dizisi Teşkilat'ta 'Pınar' karakterine hayat veriyor. Ünlü oyuncu, 680 bini aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı.

1993 yılında Ankara'da dünyaya gelen Ezgi Şenler, Hacettepe Üniversitesi'nde Modern Dans bölümünü bitirdi.

Klasik bale eğitimi alan Şenler, kariyerini başka bir yöne çevirerek oyuncu olmaya karar verdi.

2016-2017 yılları arasında yer aldığı Bodrum Masalı dizisiyle geniş kitlelerce tanınan ünlü oyuncu, 2018 yılında yer aldığı Nefes Nefese dizisinde de başrolü deneyimledi. Ardından Canevim'de rol alan oyuncu, Çatı Katı Aşk dizisinde ise 'Ayşen' karakterine hayat verdi.

Güzel oyuncu, ''Aşık olduğunuzda nasıl biri oluyorsunuz?'' sorusuna ''Sinirlerim alınmış gibi oluyorum. Dünya pembe oluyor. Aşk çok güzel bir şey. Herkes tatmalı'' yanıtını vermişti.

Eleştiriye açık biri olduğunu anlatan Şenler, bazı yorumların can acıtıcı olabildiğini söylemişti.

Şenler, ağzını şapırtadan ve sakız çiğneyen insanların yanında duramadığı itirafıyla dikkat çekmişti.



