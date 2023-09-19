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Teşkilat'ın yıldızı Aybüke Pusat'ın Kim Milyoner Olmak İster'e katıldığı ortaya çıktı! Yarışmadan bakın ne kadar kazanmış

19.09.2023 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve iddialı pozlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Aybüke Pusat son olarak yeni sezonda TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Teşkilat'ın kadrosuna dahil oldu. Murat Yıldırım'ın partneri olarak izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Aybüke Pusat'ın yıllar önce Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldığı ortaya çıktı. Güzel oyuncunun o görüntüleri yeniden gündem oldu.

Şimdilerde Trt1'in reytig rekortmeni dizisi Teşikalat ile el sıkışan güzel oyuncu Aybüke Pusat'ın, 2014 yılında Kenan Işık'ın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına katıldığı ortaya çıktı.

Star TV ekranlarında yayınlanan Söz'de hayat verdiği Bahar karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Aybüke Pusat, Miss Turkey 2014 üçüncü güzeli seçilmişti. Pusat, aynı yıl Kenan Işık'ın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster'e katılmış.

MİLYONER AYBÜKE

Yarışmanın 5 Mayıs 2014’te ekrana gelen bölümünde Pusat 7’nci soruya kadar gelmiş ve türkü sorusunda elenmiş. “Dinlediğiniz türküyü kim seslendirmektedir?” sorusuna “Ali Ekber Çiçek” yanıtını veremeyen Pusat, telefon jokeri hakkını da kullanmış.

aybüle milyoner

HEDEFİ 125 BİN LİRAYDI

Ancak buna rağmen verdiği yanıttan emin olamamış. 125 bin lira hedefiyle yarışmaya katılan Pusat, bunun üzerine de kazandığı 7 bin 500 lirayı alarak yarışmadan çekilme kararı vermiş.

AYBÜKE MİLYONER 2

Güzel oyuncunun yıllar önce katıldığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki eski halini görenler; 'Çok şaşırdım', 'Tanıyamadım', 'Aybüke olduğuna inanamıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

Aybüke Pusat 1

Aybüke Pusat, 25 Şubat 1995 yılında Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünden mezundur. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümüne devam etti.

Aybüke Pusat 2

2014 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü olmuştur. İlk rol aldığı yapım olan Medcezir dizisinde Elif karakteriyle televizyon kariyerine başladı.

Aybüke Pusat 3

Daha sonra O Hayat Benim ve Familya dizilerinde rol aldı. 2017-2018 yılları arasında ise Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç ve Mehmet Özgür ile birlikte rol aldığı Söz dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

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