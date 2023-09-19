Teşkilat'ın yıldızı Aybüke Pusat'ın Kim Milyoner Olmak İster'e katıldığı ortaya çıktı! Yarışmadan bakın ne kadar kazanmış

Şimdilerde Trt1'in reytig rekortmeni dizisi Teşikalat ile el sıkışan güzel oyuncu Aybüke Pusat'ın, 2014 yılında Kenan Işık'ın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına katıldığı ortaya çıktı.

Star TV ekranlarında yayınlanan Söz'de hayat verdiği Bahar karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Aybüke Pusat, Miss Turkey 2014 üçüncü güzeli seçilmişti. Pusat, aynı yıl Kenan Işık'ın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster'e katılmış.

Yarışmanın 5 Mayıs 2014’te ekrana gelen bölümünde Pusat 7’nci soruya kadar gelmiş ve türkü sorusunda elenmiş. “Dinlediğiniz türküyü kim seslendirmektedir?” sorusuna “Ali Ekber Çiçek” yanıtını veremeyen Pusat, telefon jokeri hakkını da kullanmış.

HEDEFİ 125 BİN LİRAYDI

Ancak buna rağmen verdiği yanıttan emin olamamış. 125 bin lira hedefiyle yarışmaya katılan Pusat, bunun üzerine de kazandığı 7 bin 500 lirayı alarak yarışmadan çekilme kararı vermiş.

Güzel oyuncunun yıllar önce katıldığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki eski halini görenler; 'Çok şaşırdım', 'Tanıyamadım', 'Aybüke olduğuna inanamıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

Aybüke Pusat, 25 Şubat 1995 yılında Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünden mezundur. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümüne devam etti.

2014 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü olmuştur. İlk rol aldığı yapım olan Medcezir dizisinde Elif karakteriyle televizyon kariyerine başladı.

Daha sonra O Hayat Benim ve Familya dizilerinde rol aldı. 2017-2018 yılları arasında ise Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç ve Mehmet Özgür ile birlikte rol aldığı Söz dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaştı.





