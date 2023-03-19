Teşkilat'ın Zehra'sı Deniz Baysal'ın eski sevgilisi set aşkı çıktı! Aynı dizide oynamışlar!

Yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle izlenen Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan dizi Teşkilat, her bölümüyle izleyenleri heyecanlandırmaya devam ediyor. Zehra karakteriyle beğeni toplayan Deniz Baysal özel hayatıyla da seyircinin merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun bir zamanlar aşk yaşadığı ismi duyanlar şok şaşkınlığını gizleyemedi.

Mutlu bir evlilik sürdürdüğünü söyleyen Deniz Baysal'ın adı, şu sıralar bazı magazin haberleriyle anılıyordu. Başarılı oyuncunun geçmişi de merak konusu oldu. Deniz Baysal'ın geçmişte aynı dizide birlikte rol aldığı Furkan Andıç ile geçmişte sevgili olduğu ortaya çıktı.

ÖNCE DENİZ SONRA DİLAN ÇİÇEK

Başarılı oyuncu Deniz Baysal, 2015 yılında ”Kaçak Gelinler” dizisinde başrolü paylaştığı meslektaşı Furkan Andıç ile birliktelik yaşadı. Set arkadaşlığının aşka dönüştüğü ilişki çok uzun sürmemişti. Kısa süre sonra ayrılık kararı aldı.

Furkan Andıç, Deniz Baysal’dan ayrıldıktan sonra güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz’le aşk yaşamaya başladı. Birbirlerinde de aradığı aşkı bulamayan oyuncu çift, yaklaşık 1 yıl süren birlikteliklerini ani bir kararla sonlandırdı.



