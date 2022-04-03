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Teşkilat Mete Başkan öldü mü? Teşkilat Mesut Akusta diziden ayrıldı mı?

03.04.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teşkilat Mete Başkan öldü mü? sorusunun yanıtı 39. bölümün yayınlanmasının ardından merak konusu oldu. Dizide Mesut Akusta'nın canlandırdığı karaktere ilişkin Teşkilat Mete Başkan öldü mü? Teşkilat Mesut Akusta diziden ayrıldı mı? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Konuya dair detayları sizler için derledik...

Teşkilat Mete Başkan öldü mü? Teşkilat Mesut Akusta diziden ayrıldı mı?

Teşkilat Mete Başkan öldü mü? Günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Pazar günleri TRT 1'de yayınlanan dizinin son bölümünde Mete Başkan'ın ölümü ekibi yıkmıştı. Teşkilat Mete Başkan öldü mü? Teşkilat Mesut Akusta diziden ayrıldı mı? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Teşkilat Mete Başkan öldü mü?

TEŞKİLAT METE BAŞKAN ÖLDÜ MÜ?

Teşkilat dizisinde, ekibin 'Babası' olan Mete Başkan karakterini canlandıran Mesut Akusta diziden ayrıldı.

Teşkilat dizisinin 39. bölümde Yıldırım'ın kurduğu tuzağa yakalanan Mete Başkan, silahla yaralandı.

Teşkilat Mete Başkan öldü mü?

TEŞKİLAT MESUT AKUSTA DİZİDEN AYRILDI MI?

Teşkilat'ın 40. bölüm fragmanında "Bizi kurtarmak için canını feda etti. Mete Başkan ve tüm şehitlerimiz için..." ifadelerinin kullanıldığı görüldü. Mesut Akusta, Teşkilat dizisinden 39. bölümde ayrıldı.

Teşkilat Mete Başkan öldü mü?

MESUT AKUSTA KİMDİR?

Mesut Akusta 22 Şubat 1964 tarihinde Konya'da dünyaya geldi.

Mesut Akusta ve ailesi, babasının hayatını kaybetmesinin ardından Ankara'ya taşındı. İlk, orta ve lise öğretimini Ankara'da yapan Akusta, Edebiyat ve sanat fakültesini kazandı. Ankara'da çocuk oyunu ile tiyatroya başladı. 1992 yılında Hadi Çaman Yedi Tepe Oyuncuları'na katıldı. 1997 yılında Nezihe Araz'ın yazdığı Cahide oyununda rol aldı. Fehim Paşa Konağı, Atları da Vurdular ve Şerefe Yirminci Yüzyıl adlı müzakerelerde yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Teşkilat dizisi
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