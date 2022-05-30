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Teşkilat Pınar öldü mü? Ezgi Şenler Teşkilat dizisinden ayrıldı mı? Teşkilat'ın Pınar'ı Ezgi Şenler diziye veda mı etti?

30.05.2022 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teşkilat Pınar öldü mü? sorusunun yanıtı dizinin sezon finalinin yayınlanmasının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dizide MİT ajanı Pınar karakterine hayat veren ünlü oyuncu açıklamada bulundu. Peki Teşkilat Pınar öldü mü? Ezgi Şenler Teşkilat dizisinden ayrıldı mı? Teşkilat'ın Pınar'ı Ezgi Şenler diziye veda mı etti? İşte detaylar...

Teşkilat Pınar öldü mü? Ezgi Şenler Teşkilat dizisinden ayrıldı mı? Teşkilat'ın Pınar'ı Ezgi Şenler diziye veda mı etti?

Teşkilat dizisinde Pınar karakterine hayat veren Ezgi Şenler'in diziden ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu. TRT 1'de ekrana gelen ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan dizinin 48. bölümü (sezon finali) dün ekrana geldi. Peki Teşkilat Pınar öldü mü? Ezgi Şenler Teşkilat dizisinden ayrıldı mı? Teşkilat'ın Pınar'ı Ezgi Şenler diziye veda mı etti? İşte TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan dizisine ilişkin bilgiler...

TEŞKİLAT PINAR ÖLDÜ MÜ?

Teşkilat dizisinde MİT ajanı Pınar rolünü canlandıran Ezgi Şenler veda etti.

EZGİ ŞENLER TEŞKİLAT DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

Teşkilat'ın Pınar'ı Ezgi Şenler veda paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yanımda olan, her pazar bizimle ekran başında olan herkese canım teşkilat ekibine ve Ankara’da kurduğumuz aileme çook teşekkür ederim. Emeklerimize sağlık Hatam olduysa affola… Hoşça kal Pınar… "

Teşkilat Serdar öldü mü? Çağlar Ertuğrul Teşkilat dizisinden ayrıldı mı? Çağlar Ertuğrul Teşkilat’tan ayrılıyor mu?Teşkilat Serdar öldü mü? Çağlar Ertuğrul Teşkilat dizisinden ayrıldı mı? Çağlar Ertuğrul Teşkilat’tan ayrılıyor mu?

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldırım’ın yakalanmasının ardından ‘Şirket’in faaliyetlerine dair ele geçirilen belgeler sayesinde büyük operasyon için hazırlık başlar. Kayıplarının yasını tutan ekip üyeleri karışık duygular yaşarken, ‘Şirket’i ortadan kaldırmaları halinde ailelerine kavuşacak olmanın heyecanını hisseder. Tüm yaşananların ardından Serdar, Zehra sayesinde uzun süre sonra geleceği umutla bakmaya cesaret etmiştir.

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Çıkacakları bu büyük görev öncesinde Serdar ve Zehra hiç olmadığı kadar yakınlaşır. Yıldırım’dan elde edilen istihbaratla Şirket’e ulaşmak pek kolay olmaz. Oyun içinde oyun kurmak zorunda kalan ekip, ilk hedefini belirleyip operasyonu başlatır. Ekip üyeleri yeni bir hayata başlamak için büyük bir bedel ödemek zorunda olduklarından habersizdir.

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Çağlar Ertuğrul Ezgi Şenler Teşkilat dizisi
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