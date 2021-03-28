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  4. Teşkilat yeni bölüm fragmanı l Nazi operasyonu!

Teşkilat yeni bölüm fragmanı l Nazi operasyonu!

28.03.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in MİT dizisi Teşkilat'ın 4. yeni bölümü ile bu akşam seyirciler ile buluşacak. Teşkilat dizisinin yeni bölümünde, özel kurulan gizli ekip Berlin'de Türklere saldırmayı planlayan Neo-Nazi gruplarına karşı operasyon yapıyor. Kimlik değiştiren Serdar, ırkçı grupların arasına sızıyor.

Teşkilat yeni bölüm fragmanı l Nazi operasyonu!

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisinin, 28 Mart Pazar akşamı yani bu akşam 4. bölümü yayınlanacak.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI

TEŞKİLAT 4. BÖLÜM 1. FRAGMAN

TEŞKİLAT 4. BÖLÜM 2. FRAGMAN

TEŞKİLAT 4. BÖLÜM 3. FRAGMAN

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU? TEŞKİLAT 3. BÖLÜM ÖZET

Mete liderliğinde kurulan ve SİHA ekibine yapılan saldırının sırlarını çözmeye çalışan özel ekip bu defa Berlin'de çok gizli bir operasyona imza attı.

Teşkilat yeni bölüm fragmanı l Nazi operasyonu!

Pascal oyuna getirilerek ülkeden kaçırıldı ve Şirket'in başındaki kişiye ulaşmak için yem olarak kullanıldı. Serdar ve Zehra kılık değiştirerek baloya sızdı.

Teşkilat yeni bölüm fragmanı l Nazi operasyonu!

Şirket'in yöneticisini ortaya çıkaran ekip Ceren'in bilgi sızdırmasıyla deşifre oldu.

Teşkilat yeni bölüm fragmanı l Nazi operasyonu!

Serdar ve Zehra otel çatısından karşı apartmana bir ip vasıtasıyla kaçmayı başardı.

Teşkilat yeni bölüm fragmanı l Nazi operasyonu!

Finalde ise ekip, saldırının planlayıcısı Pascal'ı öldürerek intikam aldı.

Teşkilat yeni bölüm fragmanı l Nazi operasyonu!

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK? TEŞKİLAT 4. BÖLÜM ÖZET

Serdar, hala inanmakta zorluk çekse de, içine çekildiği aşk oyununu sorguluyor.

Teşkilat yeni bölüm fragmanı l Nazi operasyonu!

Bir yandan da ülkenin gözbebeği mühendislerinin öldürülmesi ile ele geçirilen SİHA protokollerinin bulunduğu harici diski bir an önce geri almak istiyor.

Teşkilat yeni bölüm fragmanı l Nazi operasyonu!

Tam olarak anlaşamasalar da Zehra’dan yardım alarak, ölümcül bir tuzak kuruyor.

Teşkilat yeni bölüm fragmanı l Nazi operasyonu!

Zehra’yı ve merkezdekileri önce sinirlendirse de tuzak işe yarıyor ve Ceren ile Serdar arasındaki savaş iyice kızışıyor.

Teşkilat yeni bölüm fragmanı l Nazi operasyonu!
Ölmeden önce ölenler, bir yandan ailelerinin kendilerinin kaybı karşısında yaşadıklarını uzaktan takip edip, onlara ellerini uzatamamakla baş etmeye çalışıyor.

Teşkilat yeni bölüm fragmanı l Nazi operasyonu!
Ancak bir yandan da vatan sevgisi ile her şeyi göze alıp girdikleri bu oyunda, şimdi SİHA fabrikasına saldırı talimatını verenlerin peşine düşüyor.

Teşkilat yeni bölüm fragmanı l Nazi operasyonu!

Kurulan bir oyun ile Pascal’a saldırı talimatını veren “Şirket”e ulaşmanın kapısı aralanıyor.

Teşkilat yeni bölüm fragmanı l Nazi operasyonu!

Bu kapı, kahramanlarımızı önce Berlin’e sonra Berlin’de pek çok ülkeden düşmanın bulunduğu bir pazarlık masasına götürüyor.

Teşkilat yeni bölüm fragmanı l Nazi operasyonu!

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TRT 1 MİT Teşkilat dizisi
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