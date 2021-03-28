Teşkilat yeni bölüm fragmanı l Nazi operasyonu!

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisinin, 28 Mart Pazar akşamı yani bu akşam 4. bölümü yayınlanacak.
TEŞKİLAT 4. BÖLÜM 1. FRAGMAN
TEŞKİLAT 4. BÖLÜM 2. FRAGMAN
TEŞKİLAT 4. BÖLÜM 3. FRAGMAN
Mete liderliğinde kurulan ve SİHA ekibine yapılan saldırının sırlarını çözmeye çalışan özel ekip bu defa Berlin'de çok gizli bir operasyona imza attı.
Pascal oyuna getirilerek ülkeden kaçırıldı ve Şirket'in başındaki kişiye ulaşmak için yem olarak kullanıldı. Serdar ve Zehra kılık değiştirerek baloya sızdı.
Şirket'in yöneticisini ortaya çıkaran ekip Ceren'in bilgi sızdırmasıyla deşifre oldu.
Serdar ve Zehra otel çatısından karşı apartmana bir ip vasıtasıyla kaçmayı başardı.
Finalde ise ekip, saldırının planlayıcısı Pascal'ı öldürerek intikam aldı.
Serdar, hala inanmakta zorluk çekse de, içine çekildiği aşk oyununu sorguluyor.
Bir yandan da ülkenin gözbebeği mühendislerinin öldürülmesi ile ele geçirilen SİHA protokollerinin bulunduğu harici diski bir an önce geri almak istiyor.
Tam olarak anlaşamasalar da Zehra’dan yardım alarak, ölümcül bir tuzak kuruyor.
Zehra’yı ve merkezdekileri önce sinirlendirse de tuzak işe yarıyor ve Ceren ile Serdar arasındaki savaş iyice kızışıyor.
Ölmeden önce ölenler, bir yandan ailelerinin kendilerinin kaybı karşısında yaşadıklarını uzaktan takip edip, onlara ellerini uzatamamakla baş etmeye çalışıyor.
Ancak bir yandan da vatan sevgisi ile her şeyi göze alıp girdikleri bu oyunda, şimdi SİHA fabrikasına saldırı talimatını verenlerin peşine düşüyor.
Kurulan bir oyun ile Pascal’a saldırı talimatını veren “Şirket”e ulaşmanın kapısı aralanıyor.
Bu kapı, kahramanlarımızı önce Berlin’e sonra Berlin’de pek çok ülkeden düşmanın bulunduğu bir pazarlık masasına götürüyor.
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