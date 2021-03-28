Teşkilat yeni bölüm fragmanı l Nazi operasyonu!

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisinin, 28 Mart Pazar akşamı yani bu akşam 4. bölümü yayınlanacak.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI

TEŞKİLAT 4. BÖLÜM 1. FRAGMAN

TEŞKİLAT 4. BÖLÜM 2. FRAGMAN

TEŞKİLAT 4. BÖLÜM 3. FRAGMAN

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU? TEŞKİLAT 3. BÖLÜM ÖZET

Mete liderliğinde kurulan ve SİHA ekibine yapılan saldırının sırlarını çözmeye çalışan özel ekip bu defa Berlin'de çok gizli bir operasyona imza attı.

Pascal oyuna getirilerek ülkeden kaçırıldı ve Şirket'in başındaki kişiye ulaşmak için yem olarak kullanıldı. Serdar ve Zehra kılık değiştirerek baloya sızdı.

Şirket'in yöneticisini ortaya çıkaran ekip Ceren'in bilgi sızdırmasıyla deşifre oldu.

Serdar ve Zehra otel çatısından karşı apartmana bir ip vasıtasıyla kaçmayı başardı.

Finalde ise ekip, saldırının planlayıcısı Pascal'ı öldürerek intikam aldı.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK? TEŞKİLAT 4. BÖLÜM ÖZET

Serdar, hala inanmakta zorluk çekse de, içine çekildiği aşk oyununu sorguluyor.

Bir yandan da ülkenin gözbebeği mühendislerinin öldürülmesi ile ele geçirilen SİHA protokollerinin bulunduğu harici diski bir an önce geri almak istiyor.