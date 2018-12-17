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Tesla aracına benzin koymaya çalışan kadın güldürdü

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 17.12.2018 18:27 | Son Güncelleme

Tesla marka elektrikli aracını benzin istasyonuna getiren kadın, yakıt almaya çalıştı. Başka bir araçta bulunan adam, kadının o anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Elektrik ile çalışan Tesla aracı, benzin istasyonuna getiren kadın yakıt almaya çalışırken görüntülendi.

Aracın benzin deposunu uzun uzun arayan ve ne yapacağı konusunda pek bir bilgisi olmayan kadının o anlarını izliyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Tesla benzin

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