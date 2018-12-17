Tesla aracına benzin koymaya çalışan kadın güldürdü

Elektrik ile \u00e7al\u0131\u015fan Tesla arac\u0131, benzin istasyonuna getiren kad\u0131n yak\u0131t almaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.\nArac\u0131n benzin deposunu uzun uzun arayan ve ne yapaca\u011f\u0131 konusunda pek bir bilgisi olmayan kad\u0131n\u0131n o anlar\u0131n\u0131 izliyoruz.\nPARTNER\u0130nternetsiz Okey Seninle! Metroda, otob\u00fcste, u\u00e7akta oynaAdam\u0131 peri\u015fan ettiGay baba, ta\u015f\u0131y\u0131c\u0131 annenin do\u011furdu\u011fu \u00e7ocu\u011funu evlat edinebilecek
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