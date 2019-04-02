Tesla mağazaları kapanabilir

Tesla, fiziki mağazalardaki satış sorunlarıyla karşılaşınca bazı kararlar aldı. Online satış aldığı bu kararlar içerisinde belki de en önemlisi.

Herhangi bir mekana ve maliyete gerek kalmadan satış yapıp gelirlerini arttırmak isteyen Tesla şirketi, Dünya üzerindeki birkaç mağazasını kapatacak. Bu mağazaların hangilerinden oluşacağı ise henüz kesinleşmedi.

Satış ile ilgili gelen bilgilerde; yeterli olmayan bayilerin sona erdirileceğini söyleyen Musk, buradaki müdürlerinin bayi satış performanslarını yeterli sevilere çekmeleri gerektiğini de ifade etti. Elon Musk’ın genellikle iş konusunda baskın bir karakter olduğu da zaten biliniyor.

Model S ile Dünya çapında başarı yakalayan şirketin, hisseleri bir dönem çökme riskiyle karşı karşıya kalmıştı. Ancak Musk, her seferinde bunu tersine çevirip daha güçlü bir şirket profili çizmeyi de başardı. Bu alınan kararın da muhtemelen aynı taktiklerin bir devamı olduğu düşünülüyor.

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