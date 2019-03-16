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Tesla Model Y, diğer araçlardan farklı olacak

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OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 16.03.2019 10:41 | Son Güncelleme

Uzun zamandır beklenen Tesla Model Y satışları hakkında merak edilen her şey haberimizde. Model 3’e eşlik eden bir araç olarak hizmet verecek olan Model Y’nin kompakt bir SUV olacak şekilde tasarımı yapıldı. Araba ilk olarak 2019’da tanıtıldı ve 2020’nin sonlarına doğru üretimine başlanacak.

Tesla Model Y, diğer araçlardan farklı olacak

Tesla CEO’su Elon Musk; Model Y’nin, Model 3’ten %10 daha büyük olacağını ve %10 daha pahalı olacağını ifade etti. Ayrıca Model 3’teki tasarımının aksine biraz daha az aralığa sahip olacağını da söyledi.

Model Y’de  olmazsa olmazlardan bir tanesi de kanat kapıları olacak. Böylece Model Y daha zevkli bir kullanım sağlayacak.

Gelen bilgilere göre 1 milyon otomobil, 2020 yılına kadar teslim edilecek. Kompakt SUV Dünyadaki en popüler ve en rağbet gören araç sınıfları arasında olduğu için  Model Y, bu sayının aşılmasını sağlayabilir. Tesla Model Y ön siparişleri için henüz net rakamlar olmasa bile gelen bilgiler sayının umut verici olduğunu gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tesla araba

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