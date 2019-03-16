Tesla Model Y, diğer araçlardan farklı olacak

Tesla CEO’su Elon Musk; Model Y’nin, Model 3’ten %10 daha büyük olacağını ve %10 daha pahalı olacağını ifade etti. Ayrıca Model 3’teki tasarımının aksine biraz daha az aralığa sahip olacağını da söyledi.
Model Y’de olmazsa olmazlardan bir tanesi de kanat kapıları olacak. Böylece Model Y daha zevkli bir kullanım sağlayacak.
Gelen bilgilere göre 1 milyon otomobil, 2020 yılına kadar teslim edilecek. Kompakt SUV Dünyadaki en popüler ve en rağbet gören araç sınıfları arasında olduğu için Model Y, bu sayının aşılmasını sağlayabilir. Tesla Model Y ön siparişleri için henüz net rakamlar olmasa bile gelen bilgiler sayının umut verici olduğunu gösteriyor.
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