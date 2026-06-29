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Tesla’nın güvercinleri, Beethoven’ın kahve ritüeli... Tarihin en ünlü isimlerinin ilginç alışkanlıkları

Tarihin akışını değiştiren isimler yalnızca başarılarıyla değil, sıra dışı alışkanlıklarıyla da dikkat çekiyor. Kimisi dehasını katı rutinlerle beslerken, kimisi günlük yaşamında şaşırtıcı takıntılar geliştirdi. Beethoven’ın kahvesi için çekirdek sayması, Tesla’nın güvercinlere olan ilgisi bunlardan sadece birkaçı. İşte dehaların pek bilinmeyen yönleri...

Gökçen Kökden

Tarih kitapları çoğu zaman savaşları, icatları, sanat eserlerini ve siyasi kararları anlatır. Ancak geçmişe damga vuran isimlerin günlük hayatlarında benimsediği bazı alışkanlıklar, onları çok daha insani ve şaşırtıcı bir yönüyle gösteriyor. İşte o alışkanlıklar.

NİKOLA TESLA

Tesla’nın güvercinleri, Beethoven’ın kahve ritüeli... Tarihin en ünlü isimlerinin ilginç alışkanlıkları 1

Fizik ve elektrik alanındaki devrim niteliğindeki buluşları ile bilinen Tesla’nın tuhaf alışkanlıkları da en az icatları kadar dikkat çekiciydi. New York’taki otel odasında güvercinlerle güçlü bir bağ kuran Tesla’nın, özellikle bir güvercini “hayatının aşkı” olarak gördüğü iddia edildi.  Ayrıca Tesla’nın tek tuhaf alışkanlığı bununla da sınırlı değildi, Onun için uyumak bir zaman kaybıydı; bu yüzden günde yalnızca iki saat uyurdu.

LUDWING VAN BEETHOVEN

Tesla’nın güvercinleri, Beethoven’ın kahve ritüeli... Tarihin en ünlü isimlerinin ilginç alışkanlıkları 2

Etkileyici senfonileriyle tarihe geçen Ludwig van Beethoven’ın en ilginç alışkanlıklarından biri kahve ritüeliydi. Ünlü besteci, her fincan kahve için 60 kahve çekirdeği saymadan demleme yapmıyordu. Hayatındaki düzeni küçük kurallarla sağlamaya çalışan Beethoven için uzun yürüyüşler ilham kaynağı, günlük ritüeller ise vazgeçilmezdi.

PISAGOR

Matematiğin kurucusu, sayıları kutsal kabul eden Pisagor’un takıntısı sayılarla ilgili değil, fasulyelerle ilgiliydi. Kulağa garip gelse de filozofun, öğrencilerine fasulye yemeyi yasakladığı ve bu kuralın nedeninin hâlâ gizemini koruduğu biliniyor. Hatta rivayete göre Pisagor, bir fasulye tarlasından geçmektense öldürülmeyi tercih edecek kadar bu yasağa bağlıydı.

NAPOLYIN BONAPARTE

Tesla’nın güvercinleri, Beethoven’ın kahve ritüeli... Tarihin en ünlü isimlerinin ilginç alışkanlıkları 3

Ordulara komuta eden Napolyon Bonapart’ın günlük hayatındaki bazı detaylar duyanları şaşırtıyor. Fransız liderin çok az uyuduğu, geceleri çalıştığı ve gerektiğinde hemen harekete geçebilmek için tamamen giyinik halde kısa şekerlemeler yaptığı biliniyor. Ancak Napolyon’un en ilginç yönlerinden biri savaş meydanlarıyla değil, kedilerle ilgiliydi. Bir savaş dehası olan Napolyon’un rivayete göre kedilerden ilginç derecede korkuyor hatta kedilerin varlığına tahammül edemiyordu.

ISAAC NEWTON

Isaac Newton’ın merakı yalnızca teorilerle sınırlı kalmadı. Ünlü bilim insanı, zaman zaman kendi üzerinde yaptığı sıra dışı deneylerle de dikkat çekti. Optik üzerine çalışmalarında görme duyusunu zorlayan riskli yöntemler denediği bilinen Newton’ın, bu süreçte sağlığını tehlikeye attığı söyleniyor. Çalışmalarına kendini o kadar kaptırıyordu ki günlerce yemek yemeyi unuttuğu bile iddia ediliyor.

SALVADOR DALI

Tesla’nın güvercinleri, Beethoven’ın kahve ritüeli... Tarihin en ünlü isimlerinin ilginç alışkanlıkları 4

Salvador Dali, yalnızca eserleriyle değil, günlük hayatını adeta bir gösteriye dönüştürmesiyle de dikkat çekti. Ünlü ressamın, konuşmadan önce kendini duyurmak için zil çaldığı söyleniyor. Bıyığı kadar sıra dışı tercihleriyle bilinen Dali, Paris sokaklarında evcil karıncayiyen gezdirmesiyle de hafızalara kazındı. Onun için tuhaflık rastgele bir davranış değil, sanatının bir uzantısıydı. Bütün bunların hepsi bilinçli şekilde kurduğu bir gösterinin parçasıydı.

ALFRED HİTCHOCK

Alfred Hitchcock, izleyicilerini korkutan filmleriyle sinema tarihine damga vursa da günlük hayatında kendi korkularıyla dikkat çekiyordu. Ünlü yönetmenin özellikle yumurtalardan, daha da çok kırılmış yumurta sarısı görüntüsünden rahatsız olduğu biliniyor. Hitchcock’un yumurtaları “iğrenç” bulduğu ve hayatı boyunca yemekten kaçındığı söyleniyor. Korku sinemasının usta ismi, izleyicilerini gerilim dolu sahnelerle baş başa bıraksa da kendi filmlerini izlemeyi tercih etmiyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Tarih Dünya
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