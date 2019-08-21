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Tesla RFID çipini eline yükledi

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TEKNOLOJİ  | 21.08.2019 09:07 | Son Güncelleme

Amie DD isimli yazılım mühendisi, birkaç yıl önce evinin kapısını açmak, bilgisayarında oturum açmak gibi işlemler için avuç içine ameliyatla bir RFID çipi yerleştirmişti. Amie, kendine yeni bir Tesla otomobil aldığında aracın anahtarının RFID çipi içeren bir kart olduğunu görünce, karttaki bilgileri eline aktarmaya karar verdi.

Tesla RFID çipini eline yükledi

Bunun için kartı asit içinde eriterek içine saklanmış olan metalik RFID çipini dışarı çıkardı ve ardından tesla çipine müdahele ederek verileri avuç içindeki RFID çipine kopyalamayı başardı.

Bu aşamadan sonra otomobilini sadece elini yaklaştırarak açmaya ve çalıştırmaya başlayan Amie, aynı zamanda sibernetik tartışmaları da alevlendirdi. İnsanların vücutlarıyla dijital uzuvları birleştirmesinin kaçınılmaz olacağını savunanlar ile bunun etik olmadığını düşünenler birbirine girmiş durumda.

Bu tür teknolojiler kullanarak, telefonları, bilgisayarları yakın gelecekte vücudumuza eklemek mümkün olacak. Ancak bu sayede “hacklenebilen” insanlar da ortaya çıkabilecek hackerlar artık hayati tehlikeler yaratabilecekler.

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Anahtar Kelimeler:
Tesla RFID Tesla RFID çipi

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