Tesla RFID çipini eline yükledi

Bunun için kartı asit içinde eriterek içine saklanmış olan metalik RFID çipini dışarı çıkardı ve ardından tesla çipine müdahele ederek verileri avuç içindeki RFID çipine kopyalamayı başardı.

Bu aşamadan sonra otomobilini sadece elini yaklaştırarak açmaya ve çalıştırmaya başlayan Amie, aynı zamanda sibernetik tartışmaları da alevlendirdi. İnsanların vücutlarıyla dijital uzuvları birleştirmesinin kaçınılmaz olacağını savunanlar ile bunun etik olmadığını düşünenler birbirine girmiş durumda.

Bu tür teknolojiler kullanarak, telefonları, bilgisayarları yakın gelecekte vücudumuza eklemek mümkün olacak. Ancak bu sayede “hacklenebilen” insanlar da ortaya çıkabilecek hackerlar artık hayati tehlikeler yaratabilecekler.

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