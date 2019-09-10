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Tesla sürücüsü direksiyon başında uyurken görüntülendi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 10.09.2019 20:28 | Son Güncelleme

ABD'de bir Tesla sürücüsü, seyir halindeki otomobilinde uyurken görüntülendi. Yanından geçen bir sürücü tarafından kaydedilen görüntüler, sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

Massachusetts eyaletinde bir otoyolda kaydedilen görüntülerde, aracını otomatik pilota almış bir Tesla sürücüsünün uyuduğu görüldü.

Yanından geçen sürücünün kaydettiği görüntülerle birlikte sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, bazıları Mass Pike otoyolunda direksiyon başında uyuyor. Tesla sahipleri hasta mı? diye yazdı. Kaydı yapan sürücünün, Tesla sürücüsünün uyanması için kornaya bastığı ancak Tesla sürücüsünün duymadığı görüldü.

Olayla alakalı açıklama yayınlayan Tesla, sürücü gözetleme sistemimiz uyarı sistemlerinin reddedilmesi durumunda otomatik pilotun devreye girmesine izin vermez. Ortalama otoyol hızlarında sürücünün eli direksiyonda değilse her 30 saniyede bir uyarı gönderilir dedi. Tesla aynı zamanda, otomatik pilot özelliğinin sürücünün sürüş yükünü azaltmak amacıyla tasarlandığını ve sürücünün her durumda direksiyonun kontrolünü ele almak için hazır olması gerektiğinin altını çizdi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
abd Tesla

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Teknolojinin insanlari aptallastirdigina dair bir kanit daha.
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