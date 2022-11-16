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Tespit eş anlamlısı nedir? Tespitin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

15.11.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazım ve söyleyiş biçimleri farklı ancak manaları aynı olan kelimeler eş anlamlı olarak tanımlanmaktadır. Neredeyse her sözcüğün bir anlamdaşı vardır. Eş anlamlı yani anlamdaş sözcüklerin varlığı Türkçemizin ne kadar zengin bir dil olduğunun göstergesidir. Tespit sözcüğü de bunlardan biridir. Bu kelimenin de birden fazla eş anlamlısı bulunmaktadır.

Tespit eş anlamlısı nedir? Tespitin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Tespit sözcüğü dilimize Arapçadan gelmiştir. Arapça s̠bt kökünden türetilen "tes̱bīt" kelimesinden alıntıdır. Tespit sözcüğü günlük konuşmalarda veya yazılı metinlerde çoğunlukla isim haliyle kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre tespit kelimesinin dört faklı anlamı bulunur. Türk Dil Kurumuna göre tespitin anlamları:

  • (İsim) Bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme
  • (İsim) Bir durumu kuşkuya düşürmeyecek biçimde gösterme
  • (İsim) Belirleme
  • (İsim) Sabitleme
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Tespit kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Tespit kelimesinin eş anlamı olan sözcükler, tespit sözcüğü ile aynı manaya gelirler. Bu sayede cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilirler ve anlatım bozukluğuna yol açmazlar. Eş anlamlı kelimelerin kullanımı, cümlelerde herhangi bir anlam kaymasının yaşanmasına sebep olmamaktadır. Tespit eş anlamlısı olan sözcükler ise aşağıdaki gibidir:

  • Belirleme
  • Saptama

Yukarıdaki sözcükler, tespit ile aynı anlamı taşıdıkları için cümle içerisinde kullanılırken birbirlerinin yerini doldurabilmektedir.

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Tespitin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tespit sözcüğünün anlamdaşı olan kelimelerin kullanımı en az tespit sözcüğü kadar yaygındır. Tespitin eş anlamlısı olan sözcüklerin geçtiği bazı örnek cümleler aşağıda yer almaktadır. Bu cümleleri inceleyerek eş anlamlı sözcüklerin kullanımı hakkında daha iyi bilgiye sahip olabilirsiniz:

  • Bu harika (!) saptamalara biraz müdahale etmemiz gerekecek.
  • Bazı açıklamaları ve saptamaları şimdi yapman çok daha doğru olacak.
  • Makaleyi yazabilmek için diğer çalışmaları belirlememiz gerekiyor.
  • Artık nişan zamanını belirleme vakti geldi.
  • Gideceğim yerleri, hatta konaklayacağım mekânları bile çoktan belirledik.
  • Annem dünkü olayların nedenini çok hızlı bir şekilde saptadı.
  • Aynı zamanda onun manevi yüzünü gelecek zaman için hiç değişmeyecek şekilde saptamıştır.
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