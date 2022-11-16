Tespit eş anlamlısı nedir? Tespitin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Tespit sözcüğü dilimize Arapçadan gelmiştir. Arapça s̠bt kökünden türetilen "tes̱bīt" kelimesinden alıntıdır. Tespit sözcüğü günlük konuşmalarda veya yazılı metinlerde çoğunlukla isim haliyle kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre tespit kelimesinin dört faklı anlamı bulunur. Türk Dil Kurumuna göre tespitin anlamları:

(İsim) Bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme

(İsim) Bir durumu kuşkuya düşürmeyecek biçimde gösterme

(İsim) Belirleme

(İsim) Sabitleme

Tespit kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Tespit kelimesinin eş anlamı olan sözcükler, tespit sözcüğü ile aynı manaya gelirler. Bu sayede cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilirler ve anlatım bozukluğuna yol açmazlar. Eş anlamlı kelimelerin kullanımı, cümlelerde herhangi bir anlam kaymasının yaşanmasına sebep olmamaktadır. Tespit eş anlamlısı olan sözcükler ise aşağıdaki gibidir:

Belirleme

Saptama

Yukarıdaki sözcükler, tespit ile aynı anlamı taşıdıkları için cümle içerisinde kullanılırken birbirlerinin yerini doldurabilmektedir.

Tespitin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tespit sözcüğünün anlamdaşı olan kelimelerin kullanımı en az tespit sözcüğü kadar yaygındır. Tespitin eş anlamlısı olan sözcüklerin geçtiği bazı örnek cümleler aşağıda yer almaktadır. Bu cümleleri inceleyerek eş anlamlı sözcüklerin kullanımı hakkında daha iyi bilgiye sahip olabilirsiniz: