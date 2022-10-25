Özlem eş anlamlısı nedir? Özlemin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Özlem kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir ve Türkiye Türkçesinde türetilmiş, yeni bir kelimedir. Eski Türkçede "benlik, zihin, düşünce" anlamına gelen "öz" köküne eklenen "+lA-" ekiyle türetilen "özle-" fiiline "-m" ekinin eklenmesiyle türetilmiştir. Herhangi bir şeye, kimseye ve yere duyulan hasretle eksiliği özlem kelimesi ifade edilir. Günlük yaşamda çok sık kullanılan kelimelerin başında geliyor. Özlem kelimesi deyim ve atasözlerinde de çeşitli şekillerde kullanılır.

Özlem, kız çocuklarına yaygın şekilde verilen isimler arasında da yer alır. Özlem kelimesi cümle içinde kullanımına örnekler vermek gerekirse:

Sevdiğime aşırı derecede özlem çekiyorum.

Özlem insanın içini kavuran, yangına çeviren bir duygudur.

O kadar yılın özlemi bir saatte nasıl doldurulabilirdi ki?

Özlem kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yazılış ve okunuş bakımından farklı oldukları halde özlemin eş anlamlısı sözcükler aynı anlamda kullanılır. Özlem kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler cümle içinde özlem yerine kullanılabilirler. Özlem eş anlamlısı kelimeler:

Hasret

Tahassür

Hasret ve tahassür kelimeler özlem kelimesinin eş anlamı olan kelimelerdir. Konuşma dilinde bu eş anlamlılardan en sık kullanılanı "hasret" kelimesidir. Hatta çoğu zaman hasret kelimesinin özlemden de daha fazla kullanıldığı görülür.

Özlem kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Özlem kelimesinin yerine cümlelerde hasret ve tahassür kelimeleri kullanılabilir. Ancak eş anlamlı kelimeleri kullanırken cümlenin ve kelimelerin anlamlarının çok iyi ele alınması gerekir. Cümle bağlamına ve anlamına uygun olarak kullanılması doğru olur. Özlemin eş anlamlıları ile örnek cümleler: