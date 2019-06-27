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"Testere" efsanesi geri dönüyor

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 27.06.2019 17:54 | Son Güncelleme

Vizyona girdiği dönem büyük ses getiren korku serisi "Testere"nin yeniden çekimi için prodüksiyon başlıyor.

"Testere" efsanesi geri dönüyor

Yeni jenerasyon korku sinemasının sevilen ismi James Wan’ın 2004 yılında korku sinemasına kazandırdığı Testere serisi yeniden ele alınıyor. Gişede büyük bir başarı yakalayan sonrasında çığ gibi büyüyen Testere, milyon dolarlık bir seri haline gelmişti. Geçmişte yaptıkları hataları için acımasız bir şekilde cezalandırılmalarını konu alan bol kanlı seri sıfırdan başlayacak. Yapımcılığını Lionsgate ve Twisted Pictures’ın üstlendiği yeni filmlerin yönetmen koltuğunda Testere 2, Testere 3 ile Testere 4 filmlerinde yönetmen koltuğuna oturmuş olan Darren Lynn Bousman olacak.

Filmin çekimlerinin önümüzdeki günlerde başlayacağının müjdesini yönetmen Darren Lynn Bousman kendi sosyal medya hesabından duyurdu. Duyurusunda "Bu, bir daha asla yazacağımı düşünmediğim bir şeydi!" diyen yönetmen, "Dürüst olmalıyım. Hiç kimse beyaz perdede yaşanacak olan bu kanlı çılgınlık için hazır değil!" diye belirtti. Orijinal serinin senaristleri Pete Goldfinger ve Josh Stolberg yeniden çekim filmde de senaryoyu üstlenirken Hollywood'un en başarılı komedyenlerinden biri olan Chris Rock, yeniden çekimin senaryolaştırılan hikayesini yazan isim. Henüz adı belli olmayan yeni filmin, 23 Ekim 2020 tarihinde izleyiciyle buluşması planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
testere Saw James Wan Darren Lynn Bousman

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