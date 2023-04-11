Tetikçinin Oğlu'nun yıldızı Şevket Çoruh'un eski eşini görenler şoke oldu! Yarım Elma'nın yıldızı çıktı

Çiçek Taksi, Yılan Hikayesi, Ruhsar ve Arka Sokaklar gibi ünlü dizilerde rol alan Şevket Çoruh, FOX TV'nin yeni dizisi Tetikçi'nin Oğlu dizisinde İsko rolüyle ekranlara dönüyor. Oyunculuğunun yanında özel hayatı da merak edilen Şevket Çoruh, Özge Turna ile evli. Daha önce bir evlilik yapan Şevket Çoruh'un eski eşini görenler şoke oldu.

2. EVLİLİĞİNİ YAPTI

Oyuncu Şevket Çoruh ile Özge Turna 2018 yılında düğün yapmadan sade bir törenle dünyaevine girdi.

Çiftin bu evliliklerinden Turna Çoruh isminde 3 yaşında bir çocukları bulunuyor.

ESKİ EŞİ BAKIN KİM ÇIKTI!

Şevket Çoruh ve meslektaşı Günay Karacaoğlu, 1993 yılında nikah masasına oturdu.

Çiftin, 1997 yılında kızları Gülenay Çoruh dünyaya geldi.

Çoruh ve Karacaoğlu, 2004 yılında boşandı.

Kızları Gülenay ile birlikte sık sık vakit geçiren çift, hala birlikte geçirdikleri zamandan çok keyif aldıklarını gösteriyorlar.

Yarım Elma dizisindeki Gonca karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Günay Karacaoğlu, Yeditepe İstanbul, Hayat Bilgisi, Gönülçelen, Aşk Mantık İntikam gibi sayısız dizi ve sinema filminde rol almıştır.

Geçtiğimiz günlerde üçüncü kez dünyaevine giren Günay Karacoğlu, nikahından fotoğraflar paylaştı.

Eski eşi ve arkadaşı Şevket Çoruh'tan ise bu duruma yorum gecikmedi. Çoruh kızının annesine, "Çok güzelsiniz, mutluluklar" dedi.



