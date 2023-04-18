Tetikçinin Oğlu'nun yıldızı Timuçin Esen'in eşi bakın kim çıktı! Güzelliğine bakan bir daha baktı

Müslüm filminde gösterdiği performans ile uzun süre gündemden düşmeyen Timuçin Esen; Hekimoğlu, Gülperi, Bodrum Masalı ve Hırsız Polis gibi popüler dizilerde de rol almıştı. Ünlü oyuncu Timuçin Esen şimdilerde FOX TV'nin yeni dizisi Tetikçinin Oğlu'nun kadrosunda yer alıyor.

Başarılı oyunculuk performansı, tavırları ve karizması ile çok beğenilen Timuçin Esen'in özel hayatı da gündeme geldi. Ünlü oyuncu Esen'in eşi de kendisi gibi oyuncu çıktı.

Timuçin Esen ve eşi Bilge Türe birlikte rol aldıkları Hırsız Polis dizisinde tanıştı. Bu tanışmaları kısa bir süre sonra uzun soluklu birlikteliğe dönüştü.

Bilge Türe ve Timuçin Esen sevgili olduktan sonra 2013 yılında bir kız çocukları oldu. Adını Ayda koydular.

2016 yılında ise ünlü çiftin ikinci çocukları Gökyüzü dünyaya geldi. Yaşamanını Bodrum'da gözlerden uzak sürdüren Bilge Türe zaman zaman Timuçin Esen ile birlikte davetlerde boy gösteriyor.





