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Tetikçinin Oğlu'nun yıldızı Timuçin Esen'in eşi bakın kim çıktı! Güzelliğine bakan bir daha baktı

18.04.2023 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok sinema ve dizi projesinde yer alan başarılı oyuncu Timuçin Esen şimdilerde Şevket Çoruh ile başrolünü paylaştığı Tetikçinin Oğlu dizisinde Korkmaz karakterine hayat veriyor. Başarılı performansı ile dikkat çeken ünlü oyuncunun özel hayatı da merak konusu oldu. Timuçin Esen'in eşi de kendisi gibi ünlü bir isim çıktı.

Tetikçinin Oğlu'nun yıldızı Timuçin Esen'in eşi bakın kim çıktı! Güzelliğine bakan bir daha baktı

Müslüm filminde gösterdiği performans ile uzun süre gündemden düşmeyen Timuçin Esen; Hekimoğlu, Gülperi, Bodrum Masalı ve Hırsız Polis gibi popüler dizilerde de rol almıştı. Ünlü oyuncu Timuçin Esen şimdilerde FOX TV'nin yeni dizisi Tetikçinin Oğlu'nun kadrosunda yer alıyor.

Timuçin Esen 4

Başarılı oyunculuk performansı, tavırları ve karizması ile çok beğenilen Timuçin Esen'in özel hayatı da gündeme geldi. Ünlü oyuncu Esen'in eşi de kendisi gibi oyuncu çıktı.

Bilge Türe 1

Timuçin Esen ve eşi Bilge Türe birlikte rol aldıkları Hırsız Polis dizisinde tanıştı. Bu tanışmaları kısa bir süre sonra uzun soluklu birlikteliğe dönüştü.

Timuçin Esen 2

Bilge Türe ve Timuçin Esen sevgili olduktan sonra 2013 yılında bir kız çocukları oldu. Adını Ayda koydular.

Timuçin Esen 3

2016 yılında ise ünlü çiftin ikinci çocukları Gökyüzü dünyaya geldi. Yaşamanını Bodrum'da gözlerden uzak sürdüren Bilge Türe zaman zaman Timuçin Esen ile birlikte davetlerde boy gösteriyor.

Bilge Türe 2

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