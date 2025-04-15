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  4. Tevfik Yamantürk'ten istifa açıklaması! Arat'a yumruk atma nedeni ortaya çıktı

Tevfik Yamantürk'ten istifa açıklaması! Arat'a yumruk atma nedeni ortaya çıktı

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
15.04.2025 10:34
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Beşiktaş Divan Kurulu'nda eski başkan Hasan Arat'a yumruk atan divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk, istifa taleplerine yanıt verdi. Yamantürk, "Asla istifa etmeyeceğim. İstifayı gerektirecek bir şey yapmadım." ifadelerini kullandı.

Tevfik Yamantürk'ten istifa açıklaması! Arat'a yumruk atma nedeni ortaya çıktı

Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'nda, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk, eski başkan Hasan Arat'a yumruk atmasının ardından konuştu.

"BEŞİKTAŞ'IN HAKKINI KORUDUM"

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Tevfik Yamantürk, "İhraç edilmeyi beklemiyorum. İhraç edilmem için bir şey yapmadım. Görev süremin bitmesine 6 ay kaldı. Aday olmayacağım. 15 Eylül'e kadar görevimin başındayım. Asla istifa etmeyeceğim. İstifayı gerektirecek bir şey yapmadım. Beşiktaş'ın hakkını koruduğum için istifa edeceksem, Beşiktaş'ın hakkını savunacak kimse kalmaz. Ben 100 milyon Euro'nun hesabını soruyorum. Hasan Arat bunun hesabını vermeli ve kulüpten ihraç edilmelidir." dedi.

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spor beşiktaş futbol
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