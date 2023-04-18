Teyana Taylor'ın iç çamaşırsız tarzı olay! Hem alttan hem üstten dekolteli poz verdi

Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Teyana Taylor sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Ünlü isim cesur tarzında sınır tanımıyor. 32 yaşındaki Taylor bu defa hem alttan hem üstten dekolteli pozlarıyla takipçilerini mest etti.

Teyana Taylor'ın iç çamaşırsız tarzı takipçilerinden tam not aldı. Ünlü isme sosyal medyada; 'Vücudun harika', 'Yaşayan en seksi kadın', 'Karın kasların muhteşem', 'Çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

Teyana Taylor 2021 yılında Maxim dergisi tarafından yılın en seksi kadını seçilmişti.

1990 doğumlu olan Taylor, ilk kez 2005’te ünlü şarkıcı Pharrell Williams’ın müzik şirketiyle çalıştı.

2012 yılında Kanye West’in şirketine geçti. Başarılı bir söz yazarı olarak Usher, Chris Brown ve Omarion gibi sanatçılar için şarkılar yazdı.

Etkileyici dans performansları, Kanye West ve Beyonce gibi isimlerle iş birlikleriyle tanındı.

Henüz 16 yaşındayken Beyonce'nin Ring The Alarm klibinin koreografisine imza attı.





