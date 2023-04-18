MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Teyana Taylor'ın iç çamaşırsız tarzı olay! Hem alttan hem üstten dekolteli poz verdi

Teyana Taylor'ın iç çamaşırsız tarzı olay! Hem alttan hem üstten dekolteli poz verdi

18.04.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Teyana Taylor, cesur ve iddialı tarzı ile sık sık gündeme geliyor. Sosyal medyadaki iddialı pozları ile dikkat çeken ünlü isim bu defa hem alttan hem üstten dekolteli pozlar verdi. Teyana Taylor'ın iç çamaşırsız tarzına beğeni yağdı.

Teyana Taylor'ın iç çamaşırsız tarzı olay! Hem alttan hem üstten dekolteli poz verdi

Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Teyana Taylor sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Ünlü isim cesur tarzında sınır tanımıyor. 32 yaşındaki Taylor bu defa hem alttan hem üstten dekolteli pozlarıyla takipçilerini mest etti.

Teyana Taylor 1

Teyana Taylor'ın iç çamaşırsız tarzı takipçilerinden tam not aldı. Ünlü isme sosyal medyada; 'Vücudun harika', 'Yaşayan en seksi kadın', 'Karın kasların muhteşem', 'Çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

Teyana Taylor 2

Teyana Taylor 2021 yılında Maxim dergisi tarafından yılın en seksi kadını seçilmişti.

Teyana Taylor 3

1990 doğumlu olan Taylor, ilk kez 2005’te ünlü şarkıcı Pharrell Williams’ın müzik şirketiyle çalıştı.

Teyana Taylor 4

2012 yılında Kanye West’in şirketine geçti. Başarılı bir söz yazarı olarak Usher, Chris Brown ve Omarion gibi sanatçılar için şarkılar yazdı.

Teyana Taylor 5

Etkileyici dans performansları, Kanye West ve Beyonce gibi isimlerle iş birlikleriyle tanındı.

Teyana Taylor 6

Henüz 16 yaşındayken Beyonce'nin Ring The Alarm klibinin koreografisine imza attı.

Teyana Taylor 10

Teyana Taylor 9

Teyana Taylor 8

Teyana Taylor 7

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yine üstsüz poz! "Anladık iddialısın"Yine üstsüz poz! "Anladık iddialısın"
Şenol İpek ile cinsel ilişki yaşamadığını ispat etmek istemişti! Bekaret yanıtıŞenol İpek ile cinsel ilişki yaşamadığını ispat etmek istemişti! Bekaret yanıtı
Çarpıcı paylaşım! "Göğüsleri olan bir ceset gibi..."Çarpıcı paylaşım! "Göğüsleri olan bir ceset gibi..."
Anahtar Kelimeler:
Teyana Taylor sosyal medya Oyuncu ünlü şarkıcı yaşında

En Çok Okunan Haberler

Sinan Oğan’ın katıldığı bölümde kavga çıktı! Oğuzhan Uğur'dan açıklama geldi...

Sinan Oğan’ın katıldığı bölümde kavga çıktı! Oğuzhan Uğur'dan açıklama geldi...

Bakan Nebati'den enerji fiyatlarına ilişkin açıklama

Bakan Nebati'den enerji fiyatlarına ilişkin açıklama

ABD’li bankadan gümüş için yeni tahmin…

ABD’li bankadan gümüş için yeni tahmin…

Filmleri aratmayacak olay! Şeytanın bile aklına gelmez, dudak uçuklatan vurgun

Filmleri aratmayacak olay! Şeytanın bile aklına gelmez, dudak uçuklatan vurgun

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından 'Kürtler' notuyla paylaştı

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından 'Kürtler' notuyla paylaştı

Babala TV'de İnce'ye dikkat çeken ikinci tur sorusu: Utanmayacak mısınız?

Babala TV'de İnce'ye dikkat çeken ikinci tur sorusu: Utanmayacak mısınız?

İlginizi Çekebilir

Kocası ve en yakın arkadaşının yasak aşkını yakaladı! İsyanı gündem oldu

Kocası ve en yakın arkadaşının yasak aşkını yakaladı! İsyanı gündem oldu

Duyan inanamadı! “Gaz çıkardıktan sonra rahmim düştü”

Duyan inanamadı! “Gaz çıkardıktan sonra rahmim düştü”

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Aşı tazminatı! Ömür boyu her ay ödeyecekler

Aşı tazminatı! Ömür boyu her ay ödeyecekler

"Kocama müstehcen fotoğraf attı"

"Kocama müstehcen fotoğraf attı"

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.