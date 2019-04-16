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Tezahürat yapan Galatasaraylı taraftarlara otomobil çarptı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
SPOR  | 16.04.2019 17:57 | Son Güncelleme

Bucak'ta birkaç gün önce oynan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi takımları lehine tezahürat yapan bir grup Galatasaray taraftarının arasına otomobil girdi. Yürekleri ağza getiren kazada bir kişi hafif yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay Burdur'un Bucak ilçesinde meydana geldi. UltraAslan taraftarlar ekibiyle birlikte Bucak Oğuzhan Mahallesinde bulunan bir kafeye giden taraftar grubu maçın hemen öncesinde sokak ortasında tezahürata başladı.

O anda yoldan geçen bir araç, hatalı dönüş yapınca karşı yönden gelen bir başka araçla çarpıştı. Araçlardan biri çarpmanın etkisiyle tezahürat yapan grubun arasına daldı.

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Yürekleğin ağızlara geldiği kazada araç Galatasaray taraftarı Havva Özcan'a diğer yanındaki arkadaşına çarparak durabildi. Kazada ölen olmazken, Galatasaray taraftarı Havva Özcan hafif şekilde yaralandı. Havva Özcan'ın sağlık durmunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı cep telefonları tarafından saniye sariye görüntülendi.

(İHA)

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fenerbahçe galatasaray derbisi galatasaray taraftarları Burdur bucak tezahürat

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