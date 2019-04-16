Tezahürat yapan Galatasaraylı taraftarlara otomobil çarptı

Olay Burdur'un Bucak ilçesinde meydana geldi. UltraAslan taraftarlar ekibiyle birlikte Bucak Oğuzhan Mahallesinde bulunan bir kafeye giden taraftar grubu maçın hemen öncesinde sokak ortasında tezahürata başladı.

O anda yoldan geçen bir araç, hatalı dönüş yapınca karşı yönden gelen bir başka araçla çarpıştı. Araçlardan biri çarpmanın etkisiyle tezahürat yapan grubun arasına daldı.

KORKU DOLU ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

Yürekleğin ağızlara geldiği kazada araç Galatasaray taraftarı Havva Özcan'a diğer yanındaki arkadaşına çarparak durabildi. Kazada ölen olmazken, Galatasaray taraftarı Havva Özcan hafif şekilde yaralandı. Havva Özcan'ın sağlık durmunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı cep telefonları tarafından saniye sariye görüntülendi.

(İHA)

