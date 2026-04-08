YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Tezgahlara düştü, yok satıyor! Kilosu 130 lira: Vücuda etkisi şaşırtıyor

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde yılın ilk çağla hasadı başladı. Kış ve ilkbahar aylarında etkili olan yağışların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, üreticinin yüzünü güldürdü. Doğal ve organik üretimin öne çıktığı bölgede, badem ağaçlarında oluşan çağlalar erken dönemde toplanarak pazara indirildi.

Tezgahlara düştü, yok satıyor! Kilosu 130 lira: Vücuda etkisi şaşırtıyor
Gökçen Kökden

Üreticiler, bu yılki yağışların verimi doğrudan etkilediğini belirtiyor. Diyarbakır Çermik’te bahçesinde ilk hasadı gerçekleştiren çiftçi İbrahim Karabaş, sezonun umut verici başladığını ifade ederek, “Yağışların bol olması ürünlere olumlu yansıdı. Bu yıl verimin yüksek olmasını bekliyoruz. Tüm üreticiler için bereketli bir sezon olmasını diliyorum” dedi. Bölgede özellikle badem üretiminde rekoltenin geçen yıllara göre daha yüksek olması bekleniyor.

Tezgahlara düştü, yok satıyor! Kilosu 130 lira: Vücuda etkisi şaşırtıyor 1

İlk hasadın yapılmasıyla birlikte çağlalar pazarlarda da yerini aldı. Taze ve gevrek yapısıyla dikkat çeken çağla, kilosu 130 ila 160 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Sezonun başında olması nedeniyle fiyatların yüksek seyrettiği, ilerleyen haftalarda ise üretimin artmasıyla birlikte düşüş yaşanabileceği belirtiliyor.

SADECE LEZZETİ DEĞİL FAYDALARIYLA DA DİKKAT ÇEKİYOR

Tezgahlara düştü, yok satıyor! Kilosu 130 lira: Vücuda etkisi şaşırtıyor 2

Çağla, sadece lezzetiyle değil sağlığa olan katkılarıyla da dikkat çeken bir meyve olarak öne çıkıyor. İçeriğinde bulunan yüksek lif oranı sayesinde bağırsak hareketlerini destekleyerek sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı oluyor. Özellikle kabızlık problemi yaşayanlar için doğal bir destek olarak görülüyor.

C vitamini açısından zengin olan çağla, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olurken, mevsim geçişlerinde vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getirebiliyor. Aynı zamanda içerdiği antioksidanlar sayesinde hücreleri serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı koruyarak yaşlanma belirtilerini geciktirmeye katkı sağlıyor.

Tezgahlara düştü, yok satıyor! Kilosu 130 lira: Vücuda etkisi şaşırtıyor 3

Kalp ve damar sağlığı açısından da önemli bir yere sahip olan çağla, kötü kolesterolün düşürülmesine destek olurken iyi kolesterol seviyesinin korunmasına yardımcı olabiliyor. Potasyum içeriği sayesinde tansiyonun dengelenmesine katkı sunması da öne çıkan faydaları arasında yer alıyor.

Düşük kalorili yapısı ve yüksek su oranı sayesinde uzun süre tokluk hissi sağlayan çağla, kilo kontrolü sağlamak isteyenler için ideal atıştırmalıklardan biri olarak tercih ediliyor. Aynı zamanda kan şekerini hızlı yükseltmemesi sayesinde dengeli beslenme programlarında da yer buluyor.

Tezgahlara düştü, yok satıyor! Kilosu 130 lira: Vücuda etkisi şaşırtıyor 2

Yağışların etkisiyle bereketli bir sezon geçirmesi beklenen Çermik’te, üreticiler hem yüksek verim hem de kaliteli ürünle pazarda daha güçlü yer edinmeyi hedefliyor. İlk hasatla birlikte başlayan hareketlilik, bölge ekonomisine de canlılık kazandırıyor.

Anahtar Kelimeler:
çağla yemek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.