Tezgahlara düştü, yok satıyor! Kilosu 130 lira: Vücuda etkisi şaşırtıyor

Üreticiler, bu yılki yağışların verimi doğrudan etkilediğini belirtiyor. Diyarbakır Çermik’te bahçesinde ilk hasadı gerçekleştiren çiftçi İbrahim Karabaş, sezonun umut verici başladığını ifade ederek, “Yağışların bol olması ürünlere olumlu yansıdı. Bu yıl verimin yüksek olmasını bekliyoruz. Tüm üreticiler için bereketli bir sezon olmasını diliyorum” dedi. Bölgede özellikle badem üretiminde rekoltenin geçen yıllara göre daha yüksek olması bekleniyor.

İlk hasadın yapılmasıyla birlikte çağlalar pazarlarda da yerini aldı. Taze ve gevrek yapısıyla dikkat çeken çağla, kilosu 130 ila 160 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Sezonun başında olması nedeniyle fiyatların yüksek seyrettiği, ilerleyen haftalarda ise üretimin artmasıyla birlikte düşüş yaşanabileceği belirtiliyor.

SADECE LEZZETİ DEĞİL FAYDALARIYLA DA DİKKAT ÇEKİYOR

Çağla, sadece lezzetiyle değil sağlığa olan katkılarıyla da dikkat çeken bir meyve olarak öne çıkıyor. İçeriğinde bulunan yüksek lif oranı sayesinde bağırsak hareketlerini destekleyerek sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı oluyor. Özellikle kabızlık problemi yaşayanlar için doğal bir destek olarak görülüyor.

C vitamini açısından zengin olan çağla, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olurken, mevsim geçişlerinde vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getirebiliyor. Aynı zamanda içerdiği antioksidanlar sayesinde hücreleri serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı koruyarak yaşlanma belirtilerini geciktirmeye katkı sağlıyor.

Kalp ve damar sağlığı açısından da önemli bir yere sahip olan çağla, kötü kolesterolün düşürülmesine destek olurken iyi kolesterol seviyesinin korunmasına yardımcı olabiliyor. Potasyum içeriği sayesinde tansiyonun dengelenmesine katkı sunması da öne çıkan faydaları arasında yer alıyor.

Düşük kalorili yapısı ve yüksek su oranı sayesinde uzun süre tokluk hissi sağlayan çağla, kilo kontrolü sağlamak isteyenler için ideal atıştırmalıklardan biri olarak tercih ediliyor. Aynı zamanda kan şekerini hızlı yükseltmemesi sayesinde dengeli beslenme programlarında da yer buluyor.

Yağışların etkisiyle bereketli bir sezon geçirmesi beklenen Çermik’te, üreticiler hem yüksek verim hem de kaliteli ürünle pazarda daha güçlü yer edinmeyi hedefliyor. İlk hasatla birlikte başlayan hareketlilik, bölge ekonomisine de canlılık kazandırıyor.