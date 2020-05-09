TFF 2. Lig ekibinde 9 koronavirüs vakası

TFF 2. Lig ekibi Sancaktepe FK, toplamda 9 kişide koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz tarafından 8 Mayıs Cuma günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan ilk testlerde E-Nabız üzerinden alınan sonuçlara göre teknik heyetten 2, futbolculardan 4, çalışanlardan 3 kişide tes sonuçları pozitif çıkmıştır. Hiçbirinde hastaneye gitmeyi gerektirecek bir bulgu yoktur.

Bu olay neticesinde gerekli izolasyon tedbirleri Covid-19 protokolüne göre uygulanmaya başlanmıştır. Konuyla ilgili elişmeler oldukça kulübümüz tarafından açıklanacaktır."

Testleri pozitif çıkanların durumu iyi

Sancaktepe Futbol Kulübü Başkanı Fatih Kol, 4'ü futbolcu olmak üzere kulüpte 9 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını ve bu isimlerin bir kez daha kontrolden geçeceğini söyledi.

TFF 2. Lig ekibinin kulüp başkanı Fatih Kol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanede bulunan bu kişilerle iletişim halinde olduklarını belirterek, "9 kişide test pozitif çıktı, bunları tekrar kontrolden geçirip tesislerimizde izolasyona alacağız." dedi.