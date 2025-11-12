SPOR

TFF, 2025 Süper Kupa finalinin 10 Ocak 2026 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Turkcell Süper Kupa tarihlerini açıkladı. Yarı final karşılaşmaları 5 Ocak 2026'da Gaziantep Stadyumu ve 6 Ocak 2026'da Yeni Adana Stadyumu’nda yapılacak. Final ise 10 Ocak 2026'daki Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek. Bu yıl dört ekip mücadele edecek. Galatasaray, Trabzonspor ile Fenerbahçe de Samsunspor ile eşleşti. Eşleşmelerin oynanacağı iller ise 21 Kasım'daki kura çekimiyle belirlenecek.

TFF, 2025 Süper Kupa finalinin 10 Ocak 2026 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıkladı!

TFF’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün yaptığı toplantıda Turkcell Süper Kupa tarihlerini ve final merkezlerini belirledi.

Buna göre, yarı final maçları 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu’nda ve 6 Ocak 2026 Salı günü Yeni Adana Stadyumu’nda, final müsabakası ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak.

Müsabakaların saatleri daha sonra ilan edilecek. Bu yıl ilk kez 4 takımın katılımı ile düzenlenecek olan Turkcell Süper Kupa’da, daha önce 8 Mayıs 2025 tarihinde federasyonumuzca ilan edilen eşleşme alternatiflerine göre Galatasaray ile Trabzonspor, Fenerbahçe ile de Samsunspor eşleşmişti.

Hangi eşleşmenin hangi ilde oynanacağı ise 21 Kasım Cuma günü saat 15.00’te TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde kulüplerimiz ile birlikte yapılacak olan kura çekimi sonucunda belirlenecek.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak Turkcell Süper Kupa’ya katılacak takımlarımıza başarılar dileriz" denildi.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

