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TFF Başkanı Büyükekşi'den "Ramazan Bayramı" mesajı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.04.2024 01:36
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı paylaştı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan kutlama mesajında Büyükekşi, "Mübarek Ramazan Bayramı arifesinde, mübarek Ramazan ayında 'Omuz Omuza Dayanışma ve Yardım Kampanyası' kapsamında, bağışçılarımızın desteği ile deprem bölgesinde 9 ayrı noktada 4 bin konteynerimizden oluşan geçici barınma merkezlerinde yaşayan 20 bini aşkın depremzede vatandaşımızla bir araya geldik. Bizler de bizzat Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Kahramanmaraş ve Adıyaman illerimizde yaptığımız konteyner kentlerimizi ziyaret ederek depremzede vatandaşlarımızla bayramlaştık, kucaklaştık, onlarla bir kez daha hemhal olduk." ifadelerini kullandı.

Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eden Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı milli takım formalarımızla mutlu görmenin sevincini yaşadık. Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve antrenörlerimizin depremzede çocuklarımızla yaptığı 4 özel maça tanıklık ettik. Bu duygularla idrak ettiğimiz mübarek Ramazan Bayramı'mızın bütün insanlığa hoşgörü, merhamet ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Kardeşlik ve dayanışma kültürümüzü daha da artıran sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar diliyorum. Türk futbol ailesinin, milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ederim."

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