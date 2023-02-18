TFF Başkanı duyurmuştu, dünya yıldızları katılıyor! Tarihi yayına Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Neymar damgası...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremle sarsılan ülkemizde yaşanan felaketin yaraları sarılmaya devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off ilk maçında Basel'i 1-0 mağlup etmesinin ardından açıklamalarda bulunmuş ve 1 Mart tarihinde "Omuz Omuza Türkiye" kampanyası düzenleneceğini duyurmuştu.

HERKES İLGİLENİYOR

Spor camiası ve kulüpler; afet bölgesine yardım edebilmek için seferber olurken, federasyondan gelen bu hamleyle birlikte dünyanın dört bir yanından ilgi de gelmeye başladı.

MESSI, NEYMAR VE MBAPPE...

Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü yıldızları Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Neymar da 1 Mart'ta düzenlenecek olan kampanyaya katılacak. Üç futbolcunun da imzalı formaları açık artırma yoluyla satılacak ve elde edilecek gelir, depremzedelere bağışlanacak.

Süper Lig'in tüm kulüplerinin yer almasının beklendiği kampanyada oldukça yüklü bir bağış toplanması hedefleniyor.

Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Neymar'ın bu hareketi, sosyal medyadaki kullanıcılar tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı.

