TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan gündemi sarsacak açıklamalar! Eski federasyon başkanı Mehmet Büyükekşi yönetimi tablolarla oynamış!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolunun gündemine dair önemli açıklamalar yaptı.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Mali Genel Kurul yapıldı. Federasyonun mali tablolarında oynama yapılmış. 5 milyon lira artıda gözüken federasyonun mali bilançosu aslında eksi 272 milyon küsürmüş." diyerek tablolarda oynama yapıldığını açıkladı.
İbrahim Hacıosmanoğlu, "4 milyon 681 bin euro misafir ağırlanmasına harcanmış. Avrupa Şampiyonası bittikten sonra 2-3 gün daha kalmışlar, şampiyona bitmiş daha niye kalıyorsunuz ki?" dedi ve yapılan harcamaları gözler önüne serdi.
Hacıosmanoğlu, "Bu tabloları da bilerek düzeltmemişler. Seçimi kazanacaklarını bildikleri için gelince düzeltiriz herhalde demişler. Ama işler istedikleri gibi olmadı." dedi.
Hacıosmanoğlu, "Biz bir çiftlik devraldık. Ankara Bölge'de 4 kişi çalışıyor, 30 kişi var kadroda. Bölge müdürlüklerinin altında makam arabası, şoförü geziyor. Bölgelerin yıllık maliyeti 3 milyon Euro." açıklamasını yaptı.