TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan gündemi sarsacak açıklamalar! Eski federasyon başkanı Mehmet Büyükekşi yönetimi tablolarla oynamış!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolunun gündemine dair önemli açıklamalar yaptı.

"EKSİ 272 MİLYON TL"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Mali Genel Kurul yapıldı. Federasyonun mali tablolarında oynama yapılmış. 5 milyon lira artıda gözüken federasyonun mali bilançosu aslında eksi 272 milyon küsürmüş." diyerek tablolarda oynama yapıldığını açıkladı.

4 MİLYON 681 BİN EURO MİSAFİR AĞIRLAMA BEDELİ!

İbrahim Hacıosmanoğlu, "4 milyon 681 bin euro misafir ağırlanmasına harcanmış. Avrupa Şampiyonası bittikten sonra 2-3 gün daha kalmışlar, şampiyona bitmiş daha niye kalıyorsunuz ki?" dedi ve yapılan harcamaları gözler önüne serdi.

"TABLOLARI BİLEREK DÜZELTMEMİŞLER"

Hacıosmanoğlu, "Bu tabloları da bilerek düzeltmemişler. Seçimi kazanacaklarını bildikleri için gelince düzeltiriz herhalde demişler. Ama işler istedikleri gibi olmadı." dedi.

"BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNİN ALTINDA MAKAM ARABASI, ŞOFÖRÜ GEZİYOR"

Hacıosmanoğlu, "Biz bir çiftlik devraldık. Ankara Bölge'de 4 kişi çalışıyor, 30 kişi var kadroda. Bölge müdürlüklerinin altında makam arabası, şoförü geziyor. Bölgelerin yıllık maliyeti 3 milyon Euro." açıklamasını yaptı.