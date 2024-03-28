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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifası için tarih verdi! "O tarihte başkan olmayacak"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.03.2024 14:56
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Son dönemde ülke futbolunda yaşanan krizler sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi için üst üste istifa çağrıları yapılırken Büyükekşi'nin istifa edeceği yönünde dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Son dönemde Türk futbolunda üst üste krizler yaşanırken, birçok futbol paydaşı Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi için istifa çağrısında bulunmaya devam ediyor.

Özellikle Suudi Arabistan'da yaşanan kriz sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifa edeceği ve olağanüstü seçim kararının alınacağı ileri sürülmüştü.

İSTİFA EDECEĞİ KONUŞULUYORDU

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Son aylarda yaşanan hakem yumruklama, takımı sahadan çekme, finalin oynanmaması, Trabzon'da yaşananlar, TFF toplantısının sızıdırılması gibi gelişmeleri üzerine, kulüplerin bir bölümünün de tepksini çeken Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki TFF yönetiminin görevi bırakıp olağanüstü seçim kararı alacağı kulislerde konuşulurken Yağız Sabuncuoğlu'ndan flaş bir iddia ortaya atıldı.

"NİSAN GİBİ YENİ ADAYLARI KONUŞURUZ"

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Sabuncuoğlu yaptığı açıklamada "Biz temmuz ayında transfer programı yaparken Mehmet Büyükekşi TFF Başkanı olmayacak. Nisan gibi yeni adayları konuşuruz bence." ifadelerini kullandı.

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