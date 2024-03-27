TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye Avusturya'da protesto! 6-1'lik milli maç sonrası tepki gösterdiler

Türkiye, EURO 2024 öncesinde oynadığı ikinci hazırlık maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlılar, 1-0'lık Macaristan yenilgisinin ardından dün akşam Avusturya'ya da 6-1 kaybetti.

Ernst Happel Stadyumu'nda oynanan müsabakayı binlerce Türk taraftar takip etti. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de tribündeki yerini aldı.

STADYUMDAN AYRILIRKEN TEPKİ GÖSTERDİLER

Büyükekşi, karşılaşmanın ardından stadyumdan ayrılırken sert tepkiyle karşılaştı.

"FEDERASYON İSTİFA" DİYE SESLENDİ

Sosyal medya yayınlan videoda bir futbolseverin “Beşiktaş'la ne alıp veremediğin var senin? Federasyon İstifa!" dediği duyuldu.

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, önce A Milli Takım'a davet edilmiş ardından kadrodan çıkartılmıştı. Dün de TFF'nin mart ayı hakem toplantısı kamuoyunda büyük tepkilere yol açmıştı.