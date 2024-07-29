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TFF çalışanı mahkemede itiraf etti, ortalık karıştı! "Hamit Altıntop bana bahis oynattı"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.07.2024 08:16
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Hamit Altıntop ve ikizi Halil Altıntop'u milli takım döneminde dolandırmakla suçlanan eski TFF çalışanı Cemile Arslan'ın beraat kararı onandı. Cemile Aylin Arslan ifadesinde "Hamit Altıntop bana bahis oynattı. Bazen kazandık. Bazen kaybettik." ifadeleriyle dikkat çekti.

TFF çalışanı mahkemede itiraf etti, ortalık karıştı! "Hamit Altıntop bana bahis oynattı"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski yöneticisi Hamit Altıntop ile ikiz kardeşi Halil Altıntop'un, milli takım forması giydikleri 2006 yılında, federasyon tarafından yatırılan başarı primlerini, banka hesaplarından boşalttığı iddiasıyla, aynı dönemde TFF’de teknik direktör asistanı olarak çalışan Cemile Aylin Arslan ve annesi S. A. ile kuzeni Hakan Gücün hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçlaması ile dava açılmıştı.

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KUAFÖR ÇALIŞANLARININ HESABINDAN DA PARA GÖNDERİLDİ

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Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre; 2007 yılında işlendiği iddia edilen dolandırıcılık eylemine ilişkin dosyada Cemile Aylin Arslan 4 ay kadar da tutuklu kaldı. Dosyaya göre, Halil Altıntop’un hesabından 120 bin lira, Hamit Altıntop’un hesabında ise 307 bin lira, Cemile Aylin Arslan ile kuzeni Gücün’ün temasa geçtiği 10’a yakın kişinin hesaplarına gönderildi. Para gönderilen kişiler arasında kimi zaman Arslan’ın gittiği kuafördeki çalışanlar da yer aldı.

‘HAMİT ALTINTOP BANA BAHİS OYNATTI’

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İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 35 yıla kadar hapsi istenen Cemile Aylin Arslan, “Hamit Altıntop bana iddia oynattı” dedi. “Bana gönderilen paralar, bahis oynamam için gönderilen paralardı. Ben de bu paralarla bahis oynadım. Bazen kazandık. Bazen kaybettik” dedi. Arslan, kendisi ile Altıntop’un HTS kayıtları ile mesajlaşmalarına bakılmasını istedi.

HAMİT ALTINTOP: İŞ İÇİN GÖRÜŞTÜM

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Daha önce verdiği bir ifadede Cemile Aylin Arslan’ı tanımadığını kaydeden Hamit Altıntop, bu kişi ile yaptığı telefon görüşmelerinin iş nedeni ile olduğunu söyledi. Altıntop, Arslan ile vatandaşlık numarası ile banka hesap bilgilerini ise paylaşmadığını kaydetti. Halil Altıntop ise, “Sanıklar, adımıza tahakkuk ettirilen primleri bizim haberimiz olmadan mal edinmişler” dedi.

İLETİŞİM KAYITLARI TESPİT EDİLDİ

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Yapılan yargılamanın ardından anne S. A. için beraat kararı verildi. Firari olan Hakan Gücen’in dosyası ile ayrıldı. Mahkeme, Cemile Aylin Arslan için ise beraat kararı verdi. Beraat kararının verilmesinde, Hamit Altıntop ile Cemile Aylin Arslan arasındaki HTS kayıtları etkili oldu. Gerekçeli kararda “Alınan beyanlar ve yapılan yüzleştirme karşısında, taraflar arasındaki HTS kayıtları incelenmiş ve alınan bilirkişi raporu ile de sanık ve Hamit Altıntop arasında iletişim kayıtlarının bulunduğu, iletişim tespit kayıtlarındaki veriler ile mesaj tespit tutanaklarındaki mesaj kayıtlarının birebir uyumlu oldukları tespit edilmiştir” denildi.

KARAR ONANDI

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Mahkemenin kararı Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 2. Ceza Dairesi, beraat kararını onadı. Onama kararında da, Hamit Altıntop ile Arslan arasındaki görüşme kayıtları ile para transferleri arasında uyumluluk olduğu kaydedildi.

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