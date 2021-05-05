TFF'den 3 kulübe transfer limitini aştığı için ihtar cezası

TFF, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un Takım Harcama Limitleri dahilinde kaldığını duyurdu. Sadece Antalyaspor, Başakşehir ve Gaziantep FK'nın Takım Harcama Limitlerini % 6'dan daha az aştıkları için üç takıma ihtar cezası verildi.

İşte TFF Kulüp Lisans Kurulu'nun yaptığı açıklama:

"1- ALANYASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ, BEŞİKTAŞ A.Ş., DENİZLİSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ, FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş., GALATASARAY A.Ş., GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ, GÖZTEPE SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş., KASIMPAŞA A.Ş., KAYSERİSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ, KONYASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ, YENİ MALATYASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ, MKE ANKARAGÜCÜ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ, ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş., SİVASSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ve TRABZONSPOR A.Ş.'nin tahsis edilen Takım Harcama Limitleri dahilinde kaldıkları kanaatine varılmış olup "Ek.XII/J maddesi uyarınca herhangi bir cezai işlem uygulanmamasına,"

2- ANTALYASPOR SPOR FAALİYETLERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş., İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. ve GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin tahsis edilen Takım Harcama Limitlerini % 6'dan daha az aştıkları tespit edilmiş ve Ek.XII/J maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ihdas edilmesine, Karar verilmiştir."

