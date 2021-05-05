SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. TFF'den 3 kulübe transfer limitini aştığı için ihtar cezası

TFF'den 3 kulübe transfer limitini aştığı için ihtar cezası

05.05.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu Lisans Kurulu, 3 Süper Lig kulübünün transfer limitini aştığını duyurdu.

TFF'den 3 kulübe transfer limitini aştığı için ihtar cezası

TFF, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un Takım Harcama Limitleri dahilinde kaldığını duyurdu. Sadece Antalyaspor, Başakşehir ve Gaziantep FK'nın Takım Harcama Limitlerini % 6'dan daha az aştıkları için üç takıma ihtar cezası verildi.

İşte TFF Kulüp Lisans Kurulu'nun yaptığı açıklama:

"1- ALANYASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ, BEŞİKTAŞ A.Ş., DENİZLİSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ, FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş., GALATASARAY A.Ş., GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ, GÖZTEPE SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş., KASIMPAŞA A.Ş., KAYSERİSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ, KONYASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ, YENİ MALATYASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ, MKE ANKARAGÜCÜ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ, ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş., SİVASSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ve TRABZONSPOR A.Ş.'nin tahsis edilen Takım Harcama Limitleri dahilinde kaldıkları kanaatine varılmış olup "Ek.XII/J maddesi uyarınca herhangi bir cezai işlem uygulanmamasına,"

2- ANTALYASPOR SPOR FAALİYETLERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş., İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. ve GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin tahsis edilen Takım Harcama Limitlerini % 6'dan daha az aştıkları tespit edilmiş ve Ek.XII/J maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ihdas edilmesine, Karar verilmiştir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akılalmaz olay! Köpeklerini gezdiren kadını ayı yediAkılalmaz olay! Köpeklerini gezdiren kadını ayı yedi
Şenol Demir tarihe geçtiŞenol Demir tarihe geçti
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Başakşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
23 transfer yapan takım limit aşmamış öylemi fenerasyon. bu kadar yalan dolan şike fenerasyon sayesinde yapılıyor
GÜNÜN FIKRASI:))
BEN DE BJK MA BİR CEZA KESTİLER ZANNETTİM. EEE NE YAPILACAĞI BELLİ OLMAZ.BJK ŞAMPİYON YAPMAMAK İÇİN BİN TÜRLÜ ŞEYTANLIK DÜŞÜNÜLÜYOR. BUNU İNSANLARA HİSSETTİRİYORLAR.TERİM OLSUN EMRE OLSUN SONUNA KADAR DEVAM DEMELERİ MANİDAR.TEDİRGİNLİK BJK IN BORSA DAKİ HİSSESİNE YANSIMIŞ DURUMDA.GS VE FB ŞAMPİYONLUĞA GİTTİĞİ DÖNEMLERDE HİSSELERİ SOLUKSUZ. TAVAN TAVAN GİTMİŞTİ.UÇMUŞTU.BJK SOLUKSUZ 2-3 KERE TAVAN YAPTI HEMEN ENGELENDİ.13.51 DEN 6.75 DÜŞTÜ.ŞİMDİ 10.15 CİVARINDA EKSİDE.BİR KORKU, ENDİŞE POMPALANIYOR.YATIRIMCILAR ZARARDA. NE? OLUYOR DENMEYE BAŞLANDI.

En Çok Okunan Haberler

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Bakan Koca duyurdu! İşte vaka sayısı en çok azalan iller

Bakan Koca duyurdu! İşte vaka sayısı en çok azalan iller

Kendisine küfür eden kişiden tazminat istedi

Kendisine küfür eden kişiden tazminat istedi

Gomis'in menajeri F.Bahçe ile görüştü iddiası

Gomis'in menajeri F.Bahçe ile görüştü iddiası

Ve sonunda anlaşma sağlandı! Süper Lig devi!

Ve sonunda anlaşma sağlandı! Süper Lig devi!

Fenerbahçe ve Galatasaray, Halil Dervişoğlu için devrede!

Fenerbahçe ve Galatasaray, Halil Dervişoğlu için devrede!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Süper Lig rekoru geldi

Süper Lig rekoru geldi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

''Cenaze evinde düğün olmaz''

''Cenaze evinde düğün olmaz''

Rekor bedelle dünya devine transfer oluyor!

Rekor bedelle dünya devine transfer oluyor!

''Lan şerefsiz'' dedi, yayından kovuldu

''Lan şerefsiz'' dedi, yayından kovuldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.