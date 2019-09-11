SPOR

TFF'den açıklama! Fenerbahçe ve Galatasaray'da kadro dışı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 11.09.2019 11:56 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin resmi A takım kadrolarını yayınladı. Fenerbahçe'de Mehmet Ekici kadroda kendisine yer bulamazken Galatasaray'da Martin Linnes kadro dışı kaldı.

TFF'den açıklama! Fenerbahçe ve Galatasaray'da kadro dışı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve TFF 1. Lig ekiplerinin bu sezon kadrosunda yer alan oyuncuların listesini resmen açıkladı.

Açıklamaya göre, Fenerbahçe’de Mehmet Ekici, Galatasaray’da Martin Linnes kadro dışında kalan isimler oldu.

TFF’den yapılan duyuruda; “2019-2020 Sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig’de mücadele eden kulüplerin Birinci Transfer Tescil Dönemi sonrası; forma numarası bilgilerini de içeren, Resmi A Takım Oyuncu Listeleri futbolseverleri bilgilendirmek amacıyla TFF.ORG’da yayınlandı.” ifadeleri kullanıldı.

104

1054


PARTNERBu şehirleri bir de Eylül ayında görünBu şehirleri bir de Eylül ayında görün
Süper Lig’de 4. hafta hakemleri açıklandıSüper Lig’de 4. hafta hakemleri açıklandı
Erzurum, Sivas'ı devirdiErzurum, Sivas'ı devirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Galatasaray Spor Toto Süper Lig mehmet ekici martin linnes

En Çok Okunan Haberler

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Çok yaşayın çocuklar! Moldova'ya gol yağdırdık

Çok yaşayın çocuklar! Moldova'ya gol yağdırdık

Muriç, İngiltere'yi salladı ama yıkamadı

Muriç, İngiltere'yi salladı ama yıkamadı

Şenol Güneş'ten İzlanda itirafı

Şenol Güneş'ten İzlanda itirafı

Yıldız futbolcuların 50 yıl sonraki halleri

Yıldız futbolcuların 50 yıl sonraki halleri

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 3 yorum
lines zamanında BJK gitmemekle hatanı daha anlamış oldun
lines e yazık oldu ,adam görev adamı ve efendi (başka seçenek olmaması da hem iyi hem kötü )
madem linens kadro dışı bırakılacaktı neden göndermediniz
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TFF'den açıklama! Fenerbahçe ve Galatasaray'da kadro dışı

Fenerbahçe ve Galatasaray'da kadro dışı

Süper Lig’de 4. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig’de 4. hafta hakemleri açıklandı

Sivasspor 1 - 3 Erzurumspor

Erzurum, Sivas'ı devirdi

Yukatel Denizlispor'da gözler Konyaspor maçında

Denizli'de gözler Konya maçında

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 28 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Antalyaspor 0 - 0 Alanyaspor

Ne Antalya, ne Alanya

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.