SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. TFF'den beklenen açıklama geldi: Belgeyle başvurun!

TFF'den beklenen açıklama geldi: Belgeyle başvurun!

26.10.2023 18:32 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bazı kulüp yöneticilerinin TFF ve kurullarıyla ilgili iddiaları hakkında açıklama yayınladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Köklü bir maziye sahip Türkiye Futbol Federasyonu, futbolun etik kurallar çerçevesinde oynanmasını ve kulüpler arasında adil, şeffaf ve tarafsız rekabet şartlarının tesis edilmesini her şeyin üstünde tutmaktadır.

KAOS RİSKİ TAŞIYAN AÇIKLAMALARI TAKİP EDİYORUZ

tff-baskani-buyukeksiden-besiktasin-basvurusuna-cevap-qwDH

Buna rağmen bazı futbol paydaşlarının mensupları tarafından medya aracılığıyla Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurullarına ilişkin yapılan, kaos ortamını körükleme riski taşıyan açıklamaları dikkatle takip ediyoruz.

SOMUT BİLGİ VE BELGELERİ TFF VE SAVCILIKLA PAYLAŞIN

thumbs_b_c_c7e2db4a7c7ce3514d97a637aaa55a1f

Türkiye Futbol Federasyonu, ilgili kurulları veyahut herhangi bir spor kulübüne ilişkin herhangi bir iddianın gündeme getirilmesi talep edilmekteyse; Türk futbolunu suni gündemlerden uzak tutmak, kamuoyunu doğruluğu teyit edilmemiş haberlerle meşgul etmemek ve hiç kimseyi zan altında bırakmamak adına; ilgili iddiaların somut bilgi ve belgeleriyle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılıkları ile paylaşılması gerekmektedir.

Söz konusu iddiaların ancak yetkili kurumlarca doğruluğunun teyit edilmesi akabinde kamuoyuyla paylaşılabileceğini ve Türkiye Futbol Federasyonu olarak gerekli işlemlerin yapılacağını, böylece sadece karalama amacı güden açıklamaların önüne geçileceğini belirtiriz" ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN İDDİALARI

mehmet-buyukeksi-aa-2062178

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur; "Lale Orta, VAR görüntüsünü Ali Koç’a gönderdi. Kaydı var" açıklamasında bulunmuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da, Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un yaptığı açıklamalara yanıt vermişti. Koç, "Lale Orta’nın VAR görüntüsü ya da herhangi bir görüntüyü bizzat tarafıma göndermesi ya da servis etmesi gibi bir olay katiyen gerçekleşmemiştir, külliyen yalandır, iftiradır. Bu şekilde bir görüntü gönderme olayı kesinlikle yaşanmadı. Ama burada asıl konu bu yalanı nasıl bu kadar kolaylıkla dillendirebildikleri. Çünkü ‘kayıt var, olayı biliyoruz’ diyorlar, bu kayıt ya da görüntüler varsa Erden Timur’a kimlerden servis ediliyor. Bu servis edilme olayı varsa, bunu servis edenler bu kurguyu Erden Timur ile planlayanlar mıdır?" ifadelerini kullanmıştı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
A Milli Kadın Futbol Takımı, Lüksemburg'u 4-0 mağlup ettiA Milli Kadın Futbol Takımı, Lüksemburg'u 4-0 mağlup etti
Kasımpaşa zirve yarışına resmen ortak oldu!Kasımpaşa zirve yarışına resmen ortak oldu!
Konyaspor'da Hakan Keleş dönemi başladıKonyaspor'da Hakan Keleş dönemi başladı
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray tff besikta türkiye futbol federasyonu iyet da, yapılan açıklama kulübün

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anormal sesler duyuyordu! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Anormal sesler duyuyordu! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Cesedini 20 yıl boyunca kimse fark etmedi! Dişleri kalmıştı

Cesedini 20 yıl boyunca kimse fark etmedi! Dişleri kalmıştı

Başına resmen talih kuşu kondu! Milyoner oldu

Başına resmen talih kuşu kondu! Milyoner oldu

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.