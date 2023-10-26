TFF'den beklenen açıklama geldi: Belgeyle başvurun!

TFF'den yapılan açıklamada, "Köklü bir maziye sahip Türkiye Futbol Federasyonu, futbolun etik kurallar çerçevesinde oynanmasını ve kulüpler arasında adil, şeffaf ve tarafsız rekabet şartlarının tesis edilmesini her şeyin üstünde tutmaktadır.

KAOS RİSKİ TAŞIYAN AÇIKLAMALARI TAKİP EDİYORUZ

Buna rağmen bazı futbol paydaşlarının mensupları tarafından medya aracılığıyla Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurullarına ilişkin yapılan, kaos ortamını körükleme riski taşıyan açıklamaları dikkatle takip ediyoruz.

SOMUT BİLGİ VE BELGELERİ TFF VE SAVCILIKLA PAYLAŞIN

Türkiye Futbol Federasyonu, ilgili kurulları veyahut herhangi bir spor kulübüne ilişkin herhangi bir iddianın gündeme getirilmesi talep edilmekteyse; Türk futbolunu suni gündemlerden uzak tutmak, kamuoyunu doğruluğu teyit edilmemiş haberlerle meşgul etmemek ve hiç kimseyi zan altında bırakmamak adına; ilgili iddiaların somut bilgi ve belgeleriyle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılıkları ile paylaşılması gerekmektedir.

Söz konusu iddiaların ancak yetkili kurumlarca doğruluğunun teyit edilmesi akabinde kamuoyuyla paylaşılabileceğini ve Türkiye Futbol Federasyonu olarak gerekli işlemlerin yapılacağını, böylece sadece karalama amacı güden açıklamaların önüne geçileceğini belirtiriz" ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN İDDİALARI

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur; "Lale Orta, VAR görüntüsünü Ali Koç’a gönderdi. Kaydı var" açıklamasında bulunmuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da, Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un yaptığı açıklamalara yanıt vermişti. Koç, "Lale Orta’nın VAR görüntüsü ya da herhangi bir görüntüyü bizzat tarafıma göndermesi ya da servis etmesi gibi bir olay katiyen gerçekleşmemiştir, külliyen yalandır, iftiradır. Bu şekilde bir görüntü gönderme olayı kesinlikle yaşanmadı. Ama burada asıl konu bu yalanı nasıl bu kadar kolaylıkla dillendirebildikleri. Çünkü ‘kayıt var, olayı biliyoruz’ diyorlar, bu kayıt ya da görüntüler varsa Erden Timur’a kimlerden servis ediliyor. Bu servis edilme olayı varsa, bunu servis edenler bu kurguyu Erden Timur ile planlayanlar mıdır?" ifadelerini kullanmıştı.





