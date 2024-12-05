TFF'den Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçındaki yaşanan olay hakkında inceleme talebi!

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının beşinci maçında karşılaştığı İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e tarafsız sahada 3-1 mağlup olmuştu. M. Tel Aviv oyuncusu Gavriel Kanichowsky de attığı golün ardından sevincini İsrail bayrağına asker selamı vererek kutlamıştı.

"İNCELEME BAŞLATIN"

Türkiye Futbol Federasyonu da, M. Tel Aviv oyuncusu Gavriel Kanichowsky'nin attığı golün ardından verdiği asker selamının siyasi, düşüncesiz ve açıkça bir mesaj verme amacı taşıdığı gerekçesiyle UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'ndan, söz konusu oyuncu ve kulübüne karşı inceleme başlatılmasını istedi.

AYNI OLAYDAN CEZA ALMIŞTIK

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde asker selamı veren milli oyunculara kınama ve Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) 50 bin Euro para cezaları vermişti.