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TFF'den flaş açıklama! Sergen Yalçın'ın 2 maçlık cezası onandı

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 29.03.2019 08:33 | Son Güncelleme

TFF'den yapılan açıklamada, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın 2 maçlık cezasının onandığı bildirildi.

TFF'den flaş açıklama! Sergen Yalçın'ın 2 maçlık cezası onandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın 2 maçlık cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor ile oynadıkları maçta rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Sergen Yalçın'a verdiği 2 maçlık cezaya yapılan itirazı görüştü.

Kurul, verilen cezada herhangi bir isabetsizlik olmadığına hükmederek cezayı değiştirmedi.

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