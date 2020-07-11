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TFF'den koronavirüs açıklaması

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 11.07.2020 13:37 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu, ilk koronavirüs testi pozitif çıkan hakemin dün ikinci teste tabi tutulduğunu ve sonucun negatif olduğunu açıkladı.

TFF'den koronavirüs açıklaması

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Daha önce Covid-19 PCR testi sonucu pozitif olarak açıklanan Üst Klasman Hakemimizin 10.07.2020 Cuma günü tekrarlanan test sonucu negatif çıkmış olmasına rağmen normal prosedür gereği 14 günlük izolasyon süresine uygun hareket edilmektedir.
Hakemimizin herhangi bir semptom ve şikayeti bulunmamaktadır. Kendisinin izolasyon süresince gerekli tüm laboratuvar ve radyolojik tetkikleri tekrarlanacak ve tıbbi takibi devam ettirilecektir."

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