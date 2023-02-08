TFF, Mustafa Abak ve eşi Hacer Abak’ın hayatını kaybettiğini açıkladı!

TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "TFF Kadınlar 3. Ligi kulüplerinden Şanlıurfa Gençlik Spor’un antrenörü, TÜFAD Şanlıurfa 2. Başkanı Mustafa Abak ve eşi Hacer Abak’ın ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde vefat ettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mustafa Abak ve eşi Hacer Abak’a Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve Şanlıurfa Gençlik Spor camiası ile TÜFAD ailesine başsağlığı dileriz. Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun" denildi.

