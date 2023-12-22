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TFF, PFDK sevklerini açıkladı sahadan çekilen İstanbulspor şimdi yandı! O madde devreye girerse puanı silinebilir, küme düşürülebilir

22.12.2023 07:51 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor karşısında oynanan mücadelede sahadan çekilerek büyük şaşkınlık yaratan İstanbulspor için karar yolda. TFF, İstanbul ekibini PFDK'ya sevk ederken İstanbul ekibini bekleyen cezalar da belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), disiplin sevklerini açıkladı. Buna göre, Trabzonspor karşılaşmasında sahadan çekilen İstanbulspor, İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıoğlu, kulüp idarecisi Muhammet Mete ve kulüp doktoru Halil Saral PFDK'ya sevk edildi.

Maçı terk eden İstanbulspor, PFDK'ye sevk edildi

PFDK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

1- İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü’nün 19.12.2023 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki“çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “müsabakayı terk etmeleri” nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ECMEL FAİK SARIOĞLU, PFDK'YE SEVK EDİLDİ
İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı ECMEL FAİK SARIALİOĞLU’nun aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 21.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü idarecisi MUHAMMET METE’nin aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü doktoru HALİL SARAL’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

İSTANBULSPOR'U NE CEZALAR BEKLİYOR?

Peki 24/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilen İstanbulspor'u ne tür cezalar bekliyor? Futbol Müsabaka Talimatı'na göre İstanbul ekibinin alacağı cezalar şu şekilde:

Disiplin değil Futbol Müsabaka Talimatı 24/1

MADDE 24 - PUAN SİLİNMESİ, LİGDEN ÇIKARILMA ve ALT KÜMEYE İNDİRME

(1) Aşağıdaki hallerde puan tenzili yapılır, takım lig dışı bırakılır ve bir alt kümeye indirilir:

a) Bir sezon boyunca müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir.

Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır.

Bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber, bu takım ligden çıkarılarak bir alt lige düşürülür ve bu müsabaka tarihinden itibaren bu takımla müsabakası olan diğer takımlar müsabakaları oynamaksızın hükmen galip gelmiş sayılırlar.

Gelişim liglerinde mücadele eden takımlarının müsabakalarında bu hüküm uygulanmaz, TFF tarafından tespit edilecek esaslara göre işlem yapılır. Ligden çıkarılarak alt lige düşürülen takım sayısı, o ligden aldığı derece nedeni ile düşecek takım sayısı kadar veya daha fazla ise ayrıca sezon sonundaki puan sıralamasına göre düşme uygulanmaz, daha az sayıda ise eksik kalan takım sayısı kadar puan sıralamasına göre alt lige düşürülür.

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