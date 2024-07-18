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TFF seçimi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi! ''Sayın Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.07.2024 13:01
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Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, TFF seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu.

TFF seçimi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi! ''Sayın Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın"

Fatih Karagümrük'ün Başkanı Süleyman Hurma, Türkiye Futbol Federasyonu seçiminde açıklamalar yaptı.

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"CUMHURBAŞKANIMIZ BİZİ KURTARSIN"

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"Bir takım oyun kurucular var. Nüfuzlarına güvenerek, hükümete olan yakınlıklarına güvenerek oyunu istedikleri kurup oynuyorlar. Hiçbir zaman sağlıklı ve güzel bir yapı değil. Bu tablodan utanmamız gerekir. Umut ediyorum ki, futbolun içinden gelen Sayın Cumhurbaşkanımız, bu ifadeyi hiç sevmiyorum ama Sayın Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın. Tek bir şansımız kaldı. Sayın Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın. Oraya iletilenler, burada yapılanlar adaleti, futbolun ruhunu temsil eden durum değil. Tüm kulüpler birbirine girdi. Herkes kutuplaştı. Biz ülkesini, vatanını seven insanlarız. Bunun olmaması gerekir. Bazı insanlar ellerindeki gücü bırakmamak, oyunu temiz oynamamak için... Geçtiğimzi sezon hiçbir ligde oyun temiz oynanmadı. Benim takımım küme düştü. Bakanlıklara, partilere giriyorum. Kapıdaki kapıcıdan, genel müdüre kadar bize 'resmen sizi düşürdüler' dedi. Toplum bu kanıya vardıysa bunu yapanlar orada durmamalı. Niye duruyorlar, bilmiyorum. Bunu daha önce de söylemiştim. Bu insanları burada tutan insanlar var. Zorla burada tutuluyorlar."

"YOK HÜKMÜNDE KABUL EDEMEYİZ!"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Seçim yok hükmünde" sözünün hatırlatılması üzerine Süleyman Hurma "Seçimi yok hükmünde kabul etmek mümkün değil. UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ne diye seçimden çekilir? Diğer adaylar ne diye 5 imza bile bulamayıp çıkamaz. Bu çok normal geliyor mu insanlara! Lütfen devletimizin büyükleri, bizi bu durumdan kurtarsın. Bizim mücadelemiz, haklı mücadelemiz, gücümüz yetmiyor. Bedel ödeyerek mücadele verdik. Çok ağır bedeller ödedik. Bu ağır bedeller bile mücadeleyi kazanmaya yetmiyor. Karşımızda başka bir irade var." dedi.

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Recep Tayyip Erdoğan Süleyman Hurma tff
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