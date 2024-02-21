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  4. TFF, Süper Kupa maçının tarihini açıkladı! Galatasaray ve Fenerbahçe, 7 Nisan'da Şanlıurfa Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek...

TFF, Süper Kupa maçının tarihini açıkladı! Galatasaray ve Fenerbahçe, 7 Nisan'da Şanlıurfa Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
21.02.2024 17:29 | Son Güncelleme:
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Suudi Arabistan'da yaşanan skandal sonrası ertelenen Süper Kupa maçının tarihi ve yeri belli oldu. TFF, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

TFF, Süper Kupa maçının tarihini açıkladı! Galatasaray ve Fenerbahçe, 7 Nisan'da Şanlıurfa Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek...

Normal şartlarda 29 Aralık tarihinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan ancak Suudi Arabistan cephesinin çirkin tavırları sonrası ertelenen Süper Kupa final mücadelesi için karar açıklandı.

ŞANLIURFA'DA OYNANACAK

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TFF, Süper Kupa maçının 7 Nisan 2024 günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

"2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır."

NE OLMUŞTU?

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29 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Suudi yetkililerle Atatürk pankartları ve İstiklal Marşı gibi konularda yaşadığı anlaşmazlıklar sonucu gerçekleşmemiş ve iki takım da sahaya çıkmadan Türkiye'ye geri dönmüştü.

PARALAR İADE EDİLMİŞTİ

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Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak yaşanan olaylar sonrası ertelenen Süper Kupa finali sonrası Arap cephesi ödenen paraları geri istemişti.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödenen 4 milyon dolar (yaklaşık 123 milyon TL), Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kulüplerin alacaklarından kesilerek Suudi Arabistan'a iade edilmesine karar verilmişti.

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