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TFF Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
06.04.2025 13:26
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Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe yardımcı antrenörleri Salvatore Foti ve Sandro Zufic'e verilen cezaların onandığını açıkladı.

TFF Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden Tahkim Kurulu kararları açıklandı.

CEZALAR ONAYLANDI

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Tahkim Kurulu'nun açıklamasında, "Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin Antrenörü Salvatore Foti’nin rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 117.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir." denildi.

ZUFIC'E 4 MAÇ YASAĞI VE PARA CEZASI

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Açıklamada ayrıca, "Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin Antrenörü Sandro Zufic’in müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/5-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 78.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğuyla karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

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