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TFF: Tüm kafileye koronavirüs testi yapıldı

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 12.11.2020 15:53 | Son Güncelleme

TFF, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın dün Hırvatistan ile yaptığı mücadelede korona virüs testi pozitif çıkan ve ikinci devre oyundan alınan Domagoj Vida ile temas şüphesi olan tüm kişiler için gerekli karantina tedbirleri alındığını ve tüm kafilenin koronavirüs testine girdiğini açıklandı.

TFF: Tüm kafileye koronavirüs testi yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, dün Hırvatistan mücadelesi sonrası ortaya çıkan korona virüs vakası sonrası bir açıklama yayımladı.

Dün Vodafone Park'ta oynanan Türkiye-Hırvatistan mücadelesinde, konuk ekibin kaptanı olan ve karşılaşmaya 11'de başlayan Vida, test sonucunu pozitif çıktığının öğrenilmesinin ardından ikinci yarı oyundan alınmıştı.

TFF, yaptığı açıklama ile tüm kafilenin teste girdiği ve Vida ile temas şüphesi olan kişilerin karantina kurallarına uyularak ön tedbirlerin alındığı belirtildi.

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FEDERASYONDAN KONU HAKKINDA ŞU AÇIKLAMA YAPILDI:

"A Milli Takımı'mız ile oynadığı özel karşılaşmada Hırvatistan Milli Takım Kaptanı Domagoj Vida'nın yapılan korona virüs testi pozitif çıkmış ve bu futbolcu ilk 11'de başladığı maçın devre arasında oyundan alınmıştır. Hırvatistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Vida'nın karşılaşma için gerçekleştirilen Covid-19 testlerinin negatif çıktığı fakat aynı kafilenin İsveç müsabakası için yapacağı seyahat gerekçesiyle karşılaşma sabahı alınan örneklerin pozitife dönüştüğü kaydedilmiştir.
A Milli Takım idari ve teknik heyeti, Domagoj Vida ile temaslı olabileceği şüphesi bulunan herkesin kafileden ayrı bir şekilde kamp yapılan Riva'daki Milli Takımlar Tesislerine ulaştırılmasını ve burada da gerekli karantina kurallarına uyularak ön tedbirlerin alınmasını sağlamıştır. 12 Kasım Perşembe sabahı itibariyle tüm kafilenin korona virüs testleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilecek sonuçlara göre; Covid-19 protokolü kuralları çerçevesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesine devam edilecektir."

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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