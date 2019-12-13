Mynet Trend

Thai masajı artık kültür mirası!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | Son Güncelleme

Geçmişi yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayanan Tayland'ın geleneksel Thai masajı, UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası listesine eklendi. İşte detaylar...

Thai masajı artık kültür mirası!

Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı UNESCO, Tayland’da kuşaklar boyunca aktarılan geleneksel masajı, ‘insanlığın soyut kültürel mirasının bir parçası’ olarak ilan etti. Bu unvanla birlikte Thai masajı gelecek nesiller için korunması gereken bir şey olarak kabul edildi.

HEMEN HEMEN HER KÖYDE ŞİFACI VAR

Masajın köklerinin Tayland’daki çiftçi ve köylü toplumuna dayandığına dikkat çeken UNESCO, geçmişte hemen hemen her köyde şifacıların bulunduğunu, tarlada çalışma nedeniyle kas ağrılarından yakınan köylülerin bu kişilere gittiğini belirtti. Bugün de Tayland'da on binlerce masaj terapisti olduğu ifade ediliyor.

Diğer masaj türlerinden farklı olarak Thai masajı, çok fazla hareket içeriyor ve genellikle insanlar bir dizi değişik pozisyona bürünüyorlar. Terapistler gereken baskıyı uygulamak için sadece ellerini değil zaman zaman kollarının ön kısmını ve dizlerini de kullanıyor. ‘Nuad Thai’ olarak bilinen türünde çeşitli yağlar da kullanılıyor.

thai-massage-2096579_960_720

LİSTEYE BU YIL 4 ÖĞE DAHA DAHA EKLENDİ

Dünya Kültür Mirası listesinde üç kategori altında 127 ülkeden 550 öğe bulunuyor. Her yıl listeye yeni öğeler ekleniyor.

Kolombiya'nın başkenti Bogota’da toplanan komite bu yıl listeye İrlanda Arpi'ni, Portekiz’deki Podence Karnavalı’nı, Malezya’da geleneksel bir dövüş sanatı olan Silat’ı ve İtalya’da görevinden çekilen ilk Papa olan V. Celestinus adına düzenlenen af festivalini ekledi.

İstanbul'da akılalmaz olay! Dehşete düşürdü İstanbul'da akılalmaz olay! Dehşete düşürdü
Bu ilginç alet sizce ne işe yarıyor?Bu ilginç alet sizce ne işe yarıyor?
İnsan nesli tükeniyor mu? Şaşırtıcı sonuçlar...İnsan nesli tükeniyor mu? Şaşırtıcı sonuçlar...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
masaj masaj salonu thai masajı masaj teknikleri

En Çok Okunan Trend Haberler

Banka hesabını görünce hayatının şokunu yaşadı!

Banka hesabını görünce hayatının şokunu yaşadı!

Garson bebek sandalyesine çarptı ortalık karıştı!

Garson bebek sandalyesine çarptı ortalık karıştı!

Şans eseri oradaydı… Kibar Feyzo filminde rol aldı

Şans eseri oradaydı… Kibar Feyzo filminde rol aldı

Kadın kalbinden vuruldu, zanlının parmağı koptu!

Kadın kalbinden vuruldu, zanlının parmağı koptu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

22 yıl önce çalınan tablo 'duvar'dan çıktı

22 yıl önce çalınan tablo 'duvar'dan çıktı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Onları görünce durup tek tek saydı

Onları görünce durup tek tek saydı

Trende rezalet! Sarhoş kadın, erkek yolcuların yanına gidip...

Trende rezalet! Sarhoş kadın, erkek yolcuların yanına gidip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
33 kilogramlık piton yakalandı!

33 kilogramlık piton yakalandı!

Çalışanlar dikkat! Bu tuvaletlerde 5 dk'dan fazla oturamayacaksınız

Bu tuvaletlerde 5 dakikadan fazla oturamayacaksınız!

Dövdükleri İsveçli gencin üzerine idrarlarını yaptılar

Dövdükleri İsveçli gencin üzerine idrarlarını yaptılar

Bir sakız 5700 yıllık genetik şifreyi ortaya çıkardı!

Bir sakız 5700 yıllık genetik şifreyi ortaya çıkardı!

5 kişiyi öldüren katil iyi tutumdan serbest kaldı!

5 kişiyi öldüren katil iyi tutumdan serbest kaldı!

Seçim gecesi yapay zeka 700 haber yazdı

Seçim gecesi yapay zeka 700 haber yazdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.