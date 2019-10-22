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The Crown 3. sezon fragmanı yayınlandı! "Zaman değişir, görev devam eder" The Crown yeni sezon Netflix'te ne zaman başlıyor?

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 22.10.2019 03:00 | Son Güncelleme

Netflix imzalı kraliyet dizisi The Crown'un 3. sezon resmi fragmanı paylaşıldı. Dünya çapında büyük ilgiyle izlenen Netflix dizisi The Crown'un 3. yeni sezon yayın tarihi de açıklandı. Peki The Crown yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

GİDİŞ
İstanbul
2019-10-29 11:40:00
Paris Charles de Gaulle
2019-10-29 18:50:00
DÖNÜŞ
Paris Charles de Gaulle
2019-11-05 15:30:00
İstanbul
2019-11-05 21:05:00
1984.32 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul
2019-10-29 17:55:00
Paris Charles de Gaulle
2019-10-29 21:45:00
DÖNÜŞ
Paris Charles de Gaulle
2019-11-05 09:05:00
İstanbul
2019-11-05 16:55:00
3705.64 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul
2019-10-29 17:30:00
Paris Charles de Gaulle
2019-10-29 22:45:00
DÖNÜŞ
Paris Charles de Gaulle
2019-11-05 11:50:00
İstanbul
2019-11-05 23:20:00
4805.02 TL
SATIN AL

Netflix'te yayınlanan The Crown dizisinin 3. sezonundan çarpıcı bir fragman yayınlandı. The Crown'un 3. sezonunda Kraliçe Elizabeth (Olivia Colman) ve ailesinin Britanya'nın hızlı değişimi karşısında verdiği mücadeleyi konu alınacak.

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THE CROWN 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Soğuk savaş paranoyası, ihtişam ve uzay çağının başlangıcı; 1960'ların çoşkusu ve 1970'lerin bitmek bilmeyen karmaşası...Elizabeth ve Kraliyet ailesi; daha özgür ve daha çalkantılı olan bu yeni dünyaya adapte olmak zorundadır. Peter Morgan tarafından kaleme alınan The Crown'da bu sezon Prenses Margaret'i Helena Bonham Carter, Edinburgh Dükü'nü Tobias Edinburgh Menzies, Prens Charles'ı Josh O'Connor, Prenses Anne'i Erin Doherty, Lord Snowdon'u Ben Daniels, Başbakan Harold Wilson'u Jason Watkins ve Lord Mountbatten'i Charles Dance canlandırıyor.

The Crown 3. sezonuyla tüm dünyada 17 Ekim Pazar günü Netflix'te yayınlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
The Crown Netflix

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