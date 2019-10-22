The Crown 3. sezon fragmanı yayınlandı! "Zaman değişir, görev devam eder" The Crown yeni sezon Netflix'te ne zaman başlıyor?

Netflix'te yayınlanan The Crown dizisinin 3. sezonundan çarpıcı bir fragman yayınlandı. The Crown'un 3. sezonunda Kraliçe Elizabeth (Olivia Colman) ve ailesinin Britanya'nın hızlı değişimi karşısında verdiği mücadeleyi konu alınacak.

THE CROWN 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Soğuk savaş paranoyası, ihtişam ve uzay çağının başlangıcı; 1960'ların çoşkusu ve 1970'lerin bitmek bilmeyen karmaşası...Elizabeth ve Kraliyet ailesi; daha özgür ve daha çalkantılı olan bu yeni dünyaya adapte olmak zorundadır. Peter Morgan tarafından kaleme alınan The Crown'da bu sezon Prenses Margaret'i Helena Bonham Carter, Edinburgh Dükü'nü Tobias Edinburgh Menzies, Prens Charles'ı Josh O'Connor, Prenses Anne'i Erin Doherty, Lord Snowdon'u Ben Daniels, Başbakan Harold Wilson'u Jason Watkins ve Lord Mountbatten'i Charles Dance canlandırıyor.

The Crown 3. sezonuyla tüm dünyada 17 Ekim Pazar günü Netflix'te yayınlanacak.

