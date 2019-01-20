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The Division 2 Kapalı Beta Tarihi Belli Oldu

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 20.01.2019 16:21 | Son Güncelleme

Ubisoft, Tom Clancy’s The Division 2 için kapalı beta tarihini duyurdu.

The Division 2 Kapalı Beta Tarihi Belli Oldu

Daha önce The Division 2’yi ön siparişle satın alanlar 7 – 11 Şubat 2019 tarihleri arasında kapalı betaya erişim hakkında sahip oldular bile. Diğer oyuncular ise şanslarını oyunun resmi web sitesinden deneyecekler.

Beta şerefine oyun için yayınlanan yeni fragman, bizlere hikaye noktasında birkaç ipucu daha veriyor. En önemli detay ise üç farklı düşmanla karşı karşıya olacağımız. Ek olarak arka planda oldukça ilginç senaryolar dönüyor. True Sons, Hyenas ve Outcasts olarak tanıtılan düşman grupları, başımızı bir dakika bile kaldırmamıza izin vermeyecek gibi duruyor.

Açık dünya, shooter, RPG elementlerine sahip olan oyunumuz tüm platformlarda 15 Mart tarihinde bizlerle olacak.

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Anahtar Kelimeler:
The Division 2 Teknoloji

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