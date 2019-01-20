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Assassin’s Creed Odyssey – Shadow Heritage Duyuruldu

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 20.01.2019 16:19 | Son Güncelleme

Ubisoft, Assassin’s Creed Odyssey’nin hikaye DLC’si Legacy of the First Blade’in ikinci bölümü olan Shadow Heritage’i tüm platformlar için duyurdu.

Assassin’s Creed Odyssey – Shadow Heritage Duyuruldu

Shadow Heritage, yeni bir tehditle karşı karşıya kaldığımız başka maceranın ikinci perdesi. Legacy of the First Blade, oyundaki yetenekleri geliştirirken, bazı yenilikleri de beraberinde getiriyor. DLC’nin ilk bölümü olan Hunted ile birlikte Assassin yeteneklerimize yenilikler eklenmişti. Shadow Heritage ile birlikte bu sefer yeni bir Hunter yeteneğine kavuşuyoruz.

DLC’nin ikinci bölümü olan Shadow Heritage’a ulaşabilmek için Hunted görevini yapmak ve oyunun ana hikayesi olan yedinci bölümdeki Naxos serisini tamamlamak gerekiyor. Ayrıca en az 28.seviye veya üzerine de ulaşmak şart.

Season Pass sahibiyseniz Legacy of the First Blade ve The Fate of Atlantis hikaye görevlerine dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Diğer season pass sürprizi ise Mart ayı içerisinde gelecek olan Assassin’s Creed III Remastered ve Assassin’s Creed Liberation Remastered.

Assassin’s Creed Odyssey Season Pass, Legacy of the First Blade ve The Fate of Atlantis hikaye görevleri de dahil olmak üzere 209 TL. Legacy of the First Blade’i dilerseniz ayrı olarak satın alabilirsiniz. Eğer Season Pass sahibi iseniz Legacy of the First Blade’in ilk bölümü olan Hunted ve ikinci bölümü Shadow Heritage’e bugünden itibaren ulaşabilirsiniz. DLC’nin üçüncü bölümü ise Mart ayında bizlerle olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Assassin’s Creed Odyssey Teknoloji Ubisoft

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