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The End of the F***ing World’den ilk kareler geldi

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 09.09.2019 10:14 | Son Güncelleme

Kasım ayında ikinci sezonu yayınlanacak olan The End of the F***ing World’den ilk kareler yayınlandı.

The End of the F***ing World’den ilk kareler geldi

Kasım ayında seyircileri ile buluşacak The End of the Fing World’un ikinci sezonundan ilk kareler yayınlandı. Yeni sezonda “Alyssa” rolünde Jessica Barden yer alırken ile kadroya yeni dahil olan “Bonnie” karakterine Naomi Ackie hayat verecek.

Alyssa TEOTFW2 first look cropped

Alyssa, ilk sezonda sorunlarıya baş kalan sorunlarıyla baş etmeye çalışacak. Dizinin ikinci sezonunda ise kadroya yeni dahil olan Bonnie karakteriyle tanışıyoruz. Bonnie rolüyle seyircilerin karşısında çıkan Naomi Ackie, BIFA ödüllü, Leydi Macbeth ve Star Wars: Skywalker’in Yükselişi’ndeki rolleri ile tanınıyor. Sıkıntılı bir geçmişi olan Bonnie, Alyssa ile gizemli bir bağlantısı olan bir yabancı. Birinci sezonun finalinde son olarak bir sahilde görünen James’in kaderini merak eden dizinin hayranları ise, dizinin gösterime girmesini beklemek zorunda...

The End of the Fing World’un ikinci sezonunu Charles Forsman’ın ödüllü çizgi-romanlarından ilham alarak Charlie Covell yazdı. Dizinin orjinal şarkıları yine Graham Coxon imzasını taşıyor. Dizinin yönetmenliğinde ise İngiliz yönetmenler Lucy Forbes ve Destiny Ekaragha yer alıyor.

Bonnie TEOTFW2 13 2 first look

Clerkenwell Films ve Dominic Buchanan Productions tarafından hayata geçirilen dizinin yürütücü yapımcılığında Murray Ferguson, Ed Macdonald, Andy Baker, Dominic Buchanan, Jonathan Entwistle ve Charlie Covell bulunuyor. Yapımcı koltuğunda ise ise Jemmy Frayn yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
The End of the F***ing World Jessica Barden Naomi Ackie

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