The Escapists Epic Games Store'da ücretsiz!

Hapishaneden kaçmaya çalıştığımız Escapists, son derece bağımlılık yapıcı bir oyun. Mouldy Toof Studios'un geliştirdiği oyun 2015 yılında çıkış yapmıştı ve şu anda Epic Store'dan ücretsiz olarak alınabilir.

Oyuna buradan ulaşabilirsiniz. Son tarih 19 Aralık.

"The Escapists, cesur özgürlük arayışınızda bir araya getirilecek çok sayıda eşyanın olduğu, eşsiz bir hapishane korumalı alan deneyimidir. Hapishanedeki yaşam, çiğnemek zorunda kalacağınız katı kurallarla sizi tüm dikkatinizi vermeye zorlayacak. Gardiyanlar kaçış girişimlerini durdurmak için oradalar; bu nedenle, yoklamalara katılarak, bir hapishane işinde çalışarak ve çalıntı malzemelerinizi gizleyerek şüpheli davranışlardan kaçınmanız gerekiyor."

Wasteland 2 GOG’de Ücretsiz!



