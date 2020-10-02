The Gentlemen filmi televizyona uyarlanıyor

The Gentlemen, Guy Ritchie’nin yazıp, yönettiği 2019 aksiyon komedi filmi bu sefer televizyon için hazırlanıyor.

Yapımını Miramax’ın üstlendiği filmin dizi versiyonunu yine Guy Ritchie, yazıp yönetecek. Dizinin oyuncu kadrosu ve prodüksiyon takvimi henüz belirsizliğini koruyor.

Matthew McConaughey, Colin Farrell, Charlie Hunnam, Michelle Dockery, Henry Golding ve Hugh Grant gibi isimlerin başını çektiği kadrosuyla öne çıkan The Gentlemen filmi gişede 115 milyon dolar elde etti.

Filmde Londra'da kendisine bir marijuana imparatorluğu kuran Mickey Pearson'ın imparatorluğunu nakde çevirip işi devretme kararı almasının ardından yaşanan karmaşayı anlatılıyor.

THE GENTLEMEN TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN