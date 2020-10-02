Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. The Gentlemen filmi televizyona uyarlanıyor

The Gentlemen filmi televizyona uyarlanıyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Guy Ritchie imzalı The Gentlemen filminin dizi versiyonu için hazırlıklar başladı.

The Gentlemen filmi televizyona uyarlanıyor

The Gentlemen, Guy Ritchie’nin yazıp, yönettiği 2019 aksiyon komedi filmi bu sefer televizyon için hazırlanıyor.

Yapımını Miramax’ın üstlendiği filmin dizi versiyonunu yine Guy Ritchie, yazıp yönetecek. Dizinin oyuncu kadrosu ve prodüksiyon takvimi henüz belirsizliğini koruyor.

Matthew McConaughey, Colin Farrell, Charlie Hunnam, Michelle Dockery, Henry Golding ve Hugh Grant gibi isimlerin başını çektiği kadrosuyla öne çıkan The Gentlemen filmi gişede 115 milyon dolar elde etti.

THE GENTLEMEN KONUSU

Filmde Londra'da kendisine bir marijuana imparatorluğu kuran Mickey Pearson'ın imparatorluğunu nakde çevirip işi devretme kararı almasının ardından yaşanan karmaşayı anlatılıyor.

THE GENTLEMEN TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Artık onları tanımayan yok! Artık onları tanımayan yok!
Hayatı dizi oluyor! Gençliğini kendi seçti Hayatı dizi oluyor! Gençliğini kendi seçti
Hollywood yıldızları Türkiye'ye gelmek için gün sayıyorHollywood yıldızları Türkiye'ye gelmek için gün sayıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
Geri dönüyor!
Geri dönüyor!
Alicia Sierra'dan kaçıyor mu? La Casa de Papel’de dengeler değişiyor
Alicia Sierra'dan kaçıyor mu? La Casa de Papel’de dengeler değişiyor
İtalyan güzeli çarpıcı rollerin peşini bırakmıyor
İtalyan güzeli çarpıcı rollerin peşini bırakmıyor
Yaşayan en seksi erkek yaşam mücadelesine hazırlanıyor
Yaşayan en seksi erkek yaşam mücadelesine hazırlanıyor
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman yayınlanacak?
Merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman yayınlanacak?
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Milyonlarca dolarlık yeni dava için hazırlanıyor!
Milyonlarca dolarlık yeni dava için hazırlanıyor!
'Genç arkadaşlarımın cinsellikleri çok fazla ön plana çıktı'
'Genç arkadaşlarımın cinsellikleri çok fazla ön plana çıktı'
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Billions dizisi 6. sezon onayını adı
Efsane diziye onay çıktı! Yeni sezon yolda...
Tosun Paşa hakkında daha önce duymadığınız bilgiler
Ölüm sebebi Tosun Paşa filminin setindeki korkunç kazaymış!
Dwayne Johnson’ın hayatını anlatacak olan Young Rock’ın kadrosu belli oluyor
Hayatı dizi oluyor! Gençliğini kendi seçti
Hababam Sınıfı Güle Güle oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Güle Güle konusu ne? Hababam Sınıfı Güle Güle kaç yılında çekildi?
Kel Mahmut’un yer almadığı tek film: Hababam Sınıfı Güle Güle
Idris Elba’nın yeni projesi belli oldu: Beast
Yaşayan en seksi erkek yaşam mücadelesine hazırlanıyor
Marvel'ın ilk Müslüman süper kahramanı Ms. Marvel'ı canlandıracak isim belli oldu
İlk Müslüman süper kahramanı canlandıracak oyuncu belli oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.