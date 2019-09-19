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The Guardian 21. yüzyılın en iyi dizilerini seçti

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 19.09.2019 13:05 | Son Güncelleme

İngiliz The Guardian gazetesi, yüzyılımızın en iyi 100 TV dizisini listeledi.

  1. yüzyılda yayınlanan en iyi yabancı dizi hangisiydi? İngiliz The Guardian gazetesi bu soruya cevap niteliğinde bir liste yayınladı. 21. yüzyılın en iyi 100 dizisini sıralayan The Guardian gazetesi, listenin ilk sırasına, “televizyonun altın çağı” olarak bilinen dönemin başlamasına öncülük eden dizilerden The Sopranos’u koydu.

Son dönemde hazırlanan “en iyi diziler” listelerinin önemli bir bölümünde ilk sırada yer alan Breaking Bad, The Guardian’ın listesinde kendisine 5. sırada yer bulurken, son yılların en çok konuşulan dizilerinden Game of Thornes 7., Fleabag ise 8. sırada yer aldı.

Listede göze çarpan en büyük detay ise; İngiliz yapımı dizilerin bir hayli çok olması oldu. Happy Valley ve Line of Duty gibi İngiltere yapımı polisiye dizilerin Twin Peaks: The Return, Deadwood, Six Feet Under, The Leftovers gibi övgü toplayan dizilerin üstünde yer alması da dikkat çeken bir başka ayrıntı oldu.

Unutulmayan pek çok başarılı diziye yer veren listede gözler In Treatment, Carnivàle, Battlestar Galactica, Rectify, Penny Dreadful, Hannibal ve Fringe gibi kült dizileri aradı. Bu yapımların listede yer almaması da dikkat çeken en önemli ayrıntılardan biri oldu.


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Anahtar Kelimeler:
The Guardian The Sopranos breaking bad Game of Thornes fleabag

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