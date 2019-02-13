The Handmaid’s Tale hayranlarına müjde! 3. sezon kareleri ve yayın tarihi duyuruldu

Margaret Atwood’un ödüllü ve çok satan Damızlık Kızın Öyküsü isimli romanından uyarlanan The Handmaid’s Tale’ın 3. sezonu için geri sayım başladı.

Yeni sezondan ilk karelerin paylaşıldığı dizi, ABD’nin parçası olan Gilead distopyasındaki totaliter toplumun hayatını konu alıyor.

Kadınların çalışma hakkının olmadığı ve devlet mülkü olarak popülasyonu artırmak için damızlık olarak zorlandıkları bir dünyada geçen The Handmaid’s Tale’ın başrollerini Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Alexis Bledel, Yvonne Strahovski, Madeline Brewer, Ann Dowd, Max Minghella, Christopher Meloni ve Elizabeth Reaser paylaşıyor.

Kadınların neredeyse bütün haklarının elinden alındığı bir dünyayı anlatan distopik dizi The Handmaid’s Tale’in meşhur kırmızı kostümleri, dünyada kadın hakları protestolarının sembolü haline gelmişti.

